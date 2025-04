Esce in pigiama per comprare droga, lo riconoscono e arrestano pusher

TORRE DEL GRECO: tradito dal cliente in pigiama e pantofole. 45enne arrestato dai Carabinieri

I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco hanno arrestato per spaccio di droga un 45enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

Intervenuti nell’abitazione di una donna, preoccupata per una richiesta di denaro fatta dal figlio, i militari hanno scoperto che quella somma sarebbe stata verosimilmente utilizzata per acquistare droga.

Così hanno aspettato che il giovane uscisse, in pigiama e pantofole, e l’hanno seguito fino al citofono di una palazzina popolare.

Davanti al portone, una mano furtiva ha consegnato al giovane una dose di cocaina in cambio di 50 euro.

I carabinieri sono intervenuti arrestando il pusher, sanzionando il cliente notturno per uso di droga.

Sequestrata la dose di cocaina, i carabinieri hanno trovato nell’abitazione del 45enne altri 8 grammi circa della stessa sostanza e una stecchetta di hashish.

L’arrestato è ora in carcere, in attesa di giudizio.