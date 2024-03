Eruzioni, la previsione dell’Osservatorio su Vesuvio e Campi Flegrei

TORRE DEL GRECO – “In Campania abbiamo tre vulcani in quiescenza: Vesuvio, Campi Flegrei ed Ischia. Monitoriamo tutti e tre. I Campi Flegrei ci danno oggi segnali, che seguiamo, tanto che abbiamo migliorato la capacità di ascolto. Ma non abbiamo evidenze di attivazioni a breve circa possibili eruzioni”.

A sostenerlo è Antonio Di Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuviano-Istituto nazionale di Geofisica. Di Vito ha partecipato alla puntata di Giù la maschera, dal titolo “All’ombra del Vesuvio: tra speranza e fatalismo”. “I vulcani fanno il loro lavoro, che sono le eruzioni vulcaniche – ha proseguito – il nostro è improntato nel fare prevenzione, studiando i segnali precursori. Lo facciamo in sinergia con altri enti preposti a mitigare i rischi.

Oggi per i Campi Flegrei c’è un livello di allerta giallo, che è un segnale di attenzione per la comunità scientifica e le istituzioni che si occupano di territorio e popolazione. Sono previste misure nel caso in cui i segnali ci indicassero possibili riprese eruttive, come l’allontanamento della popolazione. Ma non siamo in questa fase”.