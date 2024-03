Somma: centro disabili chiuso di nuovo dopo ispezione dei carabinieri

Riceviamo e pubblichiamo dal movimento politico de La Città Cambia, dal Partito Socialista e dal CDU.

Questa mattina il centro disabili di Somma Vesuviana è stato nuovamente chiuso lasciando gli utenti e le loro famiglie, per l’ennesima volta, abbandonati. Numerose sono state le richieste di sostegno alla causa accolte dal movimento politico de La Città Cambia, dal Partito Socialista e dal CDU per ottenerne la riapertura.

Era stata annunciata la riapertura del centro e così è stato, ma, come constatato dai Carabinieri questa mattina, senza averne i regolari requisiti. Non è chiaro quale bieco gioco politico ci sia dietro queste manovre, ma qualunque esso sia, si sta consumando sulla pelle dei cittadini più indifesi.

Domenica saremo nuovamente in piazza a manifestare il nostro dissenso accanto alle famiglie dei ragazzi che frequentano il centro. La nostra protesta non si ferma, esigiamo delle spiegazioni e non ci fermeremo fino a quando non otterremo il ripristino del servizio per i disabili e la garanzia di continuità.

Chiediamo la partecipazione dell’intera cittadinanza, della società civile e delle associazioni tutte. In una giornata sacra come quella della Domenica delle Palme, abbiamo il dovere di dimostrare solidarietà, non solo attraverso la preghiera, ma soprattutto nei fatti.

Nessuno resti indietro.