Doppio arresto alla Cisternina, sequestrate 1600 dosi

CASTELLO DI CISTERNA: Doppio arresto nella “Cisternina”. Carabinieri sequestrano oltre 1600 dosi

E’ un doppio colpo quello che i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna hanno inferto allo spaccio nella “Cisternina”.

Il primo è stato assestato dai militari della stazione locale. In manette ci è finito Domenico Trocino, 46enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

Addosso 36 dosi di crack, 6 di cocaina e 440 euro in contante ritenuto provento di una florida attività di spaccio.

E’ stato sottoposto ai domiciliari, risponderà di detenzione di droga a fini di spaccio.

Stesso reato contestato alla 61enne Anna Minutolo. I carabinieri della sezione operativa l’hanno sorpresa con ben 1049 dosi di cocaina. Un bottino di oltre 250 grammi di polvere bianca, arricchito anche da 213 grammi di crack diviso in 598 dosi.

Niente domiciliari per la donna. E’ stata portata nel carcere di Secondigliano dove rimarrà in attesa di raccontare al giudice la sua versione dei fatti.