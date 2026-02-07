sabato, Febbraio 7, 2026
Cronaca
tempo di lettura:1 min
195

Divani, targhe rubate e rifiuti: blitz sull’Alveo Quindici

Redazione1
di Redazione1

 

Marigliano – Un’importante operazione di controllo del territorio è stata condotta nei giorni scorsi lungo l’alveo Quindici, dove la Polizia Locale di Marigliano, in collaborazione con l’Esercito, ha scoperto una vasta discarica abusiva estesa per circa cinquanta metri.

Durante il sopralluogo gli agenti hanno rinvenuto un ingente quantitativo di rifiuti, tra cui numerosi divani dismessi, materiali ingombranti e scarti di varia natura, abbandonati senza alcun rispetto per l’ambiente e per la sicurezza dell’area. Una situazione di degrado che da tempo rappresentava una criticità per il territorio, ora finalmente riportata all’attenzione delle autorità competenti.

Nel corso delle verifiche, poco distante dal punto principale dell’abbandono, sono state inoltre trovate cinque targhe di autoveicoli, tutte risultate rubate. Il ritrovamento ha fatto scattare ulteriori accertamenti per ricostruire eventuali collegamenti con attività illecite e per risalire ai responsabili.

Alla luce di quanto emerso, è stato disposto l’immediato sequestro dell’intera area da parte della Polizia Locale del Comune di Marigliano, al fine di impedire nuovi sversamenti e avviare le procedure necessarie alla messa in sicurezza dei luoghi.

«Si tratta di un altro sequestro importante – ha dichiarato il comandante della Polizia Locale, Nacar – che porterà alla bonifica delle aree interessate. Il nostro impegno è costante e mira a tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini».

Negli ultimi anni, grazie a controlli mirati e interventi continui, sono state rimosse complessivamente circa cinque tonnellate di rifiuti e il fenomeno dell’abbandono indiscriminato è stato quasi azzerato. Un risultato significativo che conferma l’efficacia delle azioni di prevenzione e repressione messe in campo dalle forze dell’ordine sul territorio

Cronaca

ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all'informazione sui territori vesuviani e dell'area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996