D’Errico importa il consiglio del Lettieri-bis, poche new entry: tutte le preferenze dei candidati

ACERRA – Sarà un consiglio comunale molto simile a quello andato in scena fino ad aprile almeno per quanto riguarda i volti. Ci saranno quasi tutti i protagonisti dell’ultimo quinquennio, per non dire decennio, anche se qualcuno con ruoli diversi.

Potrebbe tornare ad essere presidente del consiglio (come già nel 2004) Raffaele Lettieri, sindaco uscente e recordman di preferenze con 2479 voti: in provincia di Napoli mai nessun candidato consigliere aveva ottenuto un simile risultato.

Il boom elettorale di D’Errico vale la conferma per pilastri della maggioranza uscente, da Antonio Laudando a Paolo Rea, da Milena Petrella e Nicola De Matteis e Giulio Stompanato. Anche l’opposizione di Andrea Piatto potrà contare sugli uscenti: blindati Domenico Catapane e Salvatore Maietta, alla fine potrebbe spuntarla anche il Movimento 5 Stelle col seggio di Carmela Auriemma.

Lista: MOVIMENTO 5 STELLE 2050 Voti di lista: 1140 Dettaglio per sezione Candidato Consigliere Preferenze AURIEMMA CARMELA 692 46.07% DI BALSAMO ACHILLE 175 11.65% GIARDINETTO PASQUALINA 8 0.53% PETRELLA ARMANDO 63 4.19% CASTALDO GENNARO 30 2% PETRONE GENNARO 6 0.4% CALABRIA MARIA 71 4.73% COFONE PAOLO 51 3.4% ALTOMONTE TERESA 15 1% CHIARIELLO VITTORIO 76 5.06% FERRO RAFFAELE 8 0.53% RUGGIERO SALVATORE 27 1.8% RENDA LEONARDO 12 0.8% MULASSO ANTONIO 3 0.2% PIROLO FRANCESCA 0 0% ETERNO ANTONIO 8 0.53% ROMANO RITA 3 0.2% CERLIENCO LUCIANO 10 0.67% FREDA LUCIANO 3 0.2% VALESE ELENA 1 0.07% NOLI FABIO 0 0% MILITE FILOMENA 2 0.13% AFFINITO FRANCESCO 238 15.85% Totale Preferenze 1502 100%

Lista: ACERRA TERRA NOSTRA Voti di lista: 98 Dettaglio per sezione Candidato Consigliere Preferenze BOSCO IMMACOLATA 0 0% FORTUNATO MADDALENA 7 9.21% MARCHIANO ENZA 0 0% MARTONE CARMELA 0 0% PETAGNA VIRGINIA 11 14.47% SORRENTINO MONICA 0 0% BOSCO ANTONIO 0 0% DELLA GATTA ANGELO 0 0% ESPOSITO DOMENICO 16 21.05% ESPOSITO FRANCESCO 0 0% GERLANDI CIRO 5 6.58% GIARDINETTO PAOLO 0 0% IACOBBE AMEDEO 5 6.58% MONTANO ANDREA 1 1.32% PANNELLA MICHELE 10 13.16% POSSENTE FRANCESCO 0 0% SALVATO CRISTOFORO 0 0% SORANO ANIELLO 21 27.63% Totale Preferenze 76 100%

Lista: DEMOCRATICI X ACERRA Voti di lista: 1418 Dettaglio per sezione Candidato Consigliere Preferenze MAIETTA SALVATORE 801 41.83% CANGIANO MARIAGRAZIA 10 0.52% CASTALDO ANTONIETTA 52 2.72% CASTALDO SARA 22 1.15% DE ROSA HELENA 170 8.88% D’INVERNO ANNALISA 24 1.25% ESPOSITO EMILIA 11 0.57% LAUDANDO ENZA 52 2.72% LETTIERI GIOVANNA 96 5.01% RIEMMA ANNUNZIATA 16 0.84% SCUDIERO FIORITA 22 1.15% TUFANO RAFFAELLA 11 0.57% UCCELLO TERESA 17 0.89% ZICCOLELLA MARIA CLORINDA 108 5.64% ZITO RAFFAELLA PIA 47 2.45% CAPASSO GIUSEPPE 18 0.94% CASORIA GIUSEPPE 190 9.92% D’IORIO RINO 63 3.29% MONTANINO GIANCARLO 67 3.5% PAOLELLA DANIELE 29 1.51% PIETOSO PIETRO 13 0.68% SARNATARO LUIGI 11 0.57% VALIO DOMENICO 10 0.52% ZITO CRESCENZO 55 2.87% Totale Preferenze 1915 100%

Lista: ACERRA ECOLOGISTI & CITTADINI Voti di lista: 957 Dettaglio per sezione Candidato Consigliere Preferenze TERRACCIANO LUIGI 7 0.51% MAJELLO CRESCENZO 33 2.41% PICCOLO IDA 72 5.25% RANAVOLO ALBERTO 19 1.39% BARBATO DONATO 59 4.3% ALBACHIARA ATTILIO 36 2.63% TERRECUSO VINCENZO 53 3.87% SANTORO ANNA 35 2.55% D’INVERNO BARBARA 43 3.14% BRIO CHIARA PIA 19 1.39% OMELIKO MIKE 10 0.73% SPOSITO NAZZARENO 160 11.67% ILLIANO MARIAGRAZIA 41 2.99% CALVANICO GILDA 106 7.73% TARDI MARILENA 101 7.37% D’AMORE ROSA 8 0.58% SELVAGGIO ANTONIO 54 3.94% MONTELLA EMANUELA 33 2.41% PICARDI FEDERICA 111 8.1% COCORULLO GENNARO 18 1.31% ESPOSITO VALERIA 73 5.32% SUERO GIUSEPPE 22 1.6% MESSINA SALVATORE 214 15.61% VISCUSO ROSA 44 3.21% Totale Preferenze 1371 100%

Lista: MOVIMENTO DI POPOLO Voti di lista: 1276 Dettaglio per sezione Candidato Consigliere Preferenze ALTAVILLA GIUSEPPE 28 1.85% BASILE GIUSEPPE 94 6.21% BUONOMO ANGELA 7 0.46% CASTALDO VINCENZO 123 8.13% CICE MARCELLA 9 0.59% CIMMINO LUIGI 61 4.03% DE MARIA VINCENZO 316 20.89% DI BUONO CARMELA 117 7.73% DI GENOVA GERARDO 53 3.5% DI NARDI LAURA 4 0.26% FERRARA MARIA ROSARIA 48 3.17% GALLUCCI ROBERTA 13 0.86% MONTESARCHIO DOMENICO 75 4.96% NARDUCCI MARIA 60 3.97% NUZZO LAURA NAOMI 8 0.53% PACCHIANO GIOSUE’ 7 0.46% PANNELLA GIOVANNI 27 1.78% PETRELLA GAETANO 35 2.31% PONE ROSA 22 1.45% REZZA ANTONIO 133 8.79% ROMANO ILARIA 28 1.85% SANTORO PIETRO 205 13.55% SIMEONE REGINA 24 1.59% TAGLIAMONTE COSTANTINO 16 1.06% Totale Preferenze 1513 100%

Lista: PIU’ ACERRA CAMBIAMO! Voti di lista: 1319 Dettaglio per sezione Candidato Consigliere Preferenze CAPPIELLO GIUSY 55 3.22% CATAPANE DOMENICO 778 45.52% D’IORIO GIOVANNI 214 12.52% D’ONOFRIO SARA 12 0.7% DE ROSA EMILIA 8 0.47% DE SENA CUONO 24 1.4% DI BUONO SIMONA MONICA 23 1.35% ESPOSITO EVA EMANUELA 7 0.41% FAVICCHIO ANNARITA 18 1.05% GOGLIA NATASCIA 23 1.35% LINO MONICA 4 0.23% MARZULLO GAETANO 28 1.64% MESSINA GIOVANNA 138 8.07% RICCIO NUNZIA 8 0.47% RENELLA ROSA MARIA 179 10.47% RICCIO RAFFAELE 1 0.06% ROMANO FRANCESCO PIO 14 0.82% RUSSO FELICETTA 40 2.34% SAPORITO PAOLA 35 2.05% TARDI ANTONIO 28 1.64% TIGLIO GIUSEPPE 18 1.05% TRAPANI NANCY IMMACOLATA 3 0.18% TROIANIELLO CARMELA 40 2.34% TUCCILLO GAETANO 11 0.64% Totale Preferenze 1709 100%

Lista: VISIONE COMUNE Voti di lista: 585 Dettaglio per sezione Candidato Consigliere Preferenze BORTONE PATRIZIA 5 0.61% CAUSA ENRICHETTA 12 1.45% DE LISO GLORIA 11 1.33% D’ONOFRIO TERESA 6 0.73% GOLISCIANI ROSA 46 5.58% PAOLELLA GAETANA 14 1.7% PUOPOLO ANGELA 12 1.45% RUSSANO ANGELA 10 1.21% TAGLIAFERRI GIOVANNA 24 2.91% TELESCO LIDIA 181 21.94% VITIELLO EMANUELA 6 0.73% AURIEMMA ELIA 6 0.73% DI CAPUA ANTONIO 9 1.09% EUSTACCHIO MASSIMO 19 2.3% GIARDINETTO ANIELLO 163 19.76% BUONOMO FEDERICA 25 3.03% MONTERISO ANTONIO 5 0.61% PANICO GIOVANNI 27 3.27% PERRECA MASSIMO 67 8.12% PEZZELLA LUIGI 14 1.7% PICARDI GIUSEPPE 27 3.27% RUOTOLO EUGENIO 78 9.45% SICILIANO ORSOLA 12 1.45% RENELLA GIOVANNI 46 5.58% Totale Preferenze 825 100%

Lista: PATTO CON ACERRA Voti di lista: 1032 Dettaglio per sezione Candidato Consigliere Preferenze DI BALSAMO SALVATORE 177 11.53% ALTOBELLI ELVIRA 187 12.18% CANNAVACCIUOLO GIUSY 24 1.56% CARUSO GEMMA 43 2.8% CETRANCOLO MARIAROSARIA 26 1.69% LAUDATO LAURA 51 3.32% PANNELLA RITA 38 2.48% REZZA CARMELA 58 3.78% RIEMMA MARIA GRAZIA 146 9.51% TEDESCO DORA MARIA 50 3.26% BOTTA PASQUALE 11 0.72% BOVA PASQUALE 60 3.91% CASTALDO GIUSEPPE 49 3.19% COZZUTO PASQUALE 6 0.39% DI BUONO MARIO 16 1.04% LA MONTAGNA FAUSTO 286 18.63% MONTANO GIUSEPPE 75 4.89% NUZZO VINCENZO 38 2.48% RUSSO DOMENICO 89 5.8% SCARPATI GENNARO 3 0.2% SELVAGGIO BIAGIO 55 3.58% SORIANO ANTONIO 12 0.78% SUERO DANIELE 14 0.91% VARRIALE SALVATORE 21 1.37% Totale Preferenze 1535 100%

Lista: MOVIMENTO PER ACERRA Voti di lista: 367 Dettaglio per sezione Candidato Consigliere Preferenze GALLUCCI ANNA 10 1.97% DE ROSA RAFFAELA 16 3.16% GIRARDI ROSA 88 17.36% MAIONE TANIA 1 0.2% MORGILLO ANNA 12 2.37% PUOPOLO LUISA 8 1.58% RENELLA CARMELA 90 17.75% SORIANO MARIA 0 0% CAPUTO MAURO 10 1.97% CASORIA GIUSEPPE 27 5.33% CRIMALDI GIANLUIGI 10 1.97% DI SOMMA FRANCESCO 6 1.18% ESPOSITO VINCENZO ROY 3 0.59% FAUCI MARIO 20 3.94% IACCARINO ALESSANDRO VITTORIO 38 7.5% IOSSA GIUSEPPE 23 4.54% LIGUORI PIO 12 2.37% MANNA SALVATORE 10 1.97% PISCITELLI COSTANTINO 11 2.17% PACILIO RENZO 49 9.66% PERONE ARMANDO 31 6.11% PUOPOLO PASQUALE 2 0.39% REGA DARIO 10 1.97% TUFANO PAOLO 20 3.94% Totale Preferenze 507 100%

Lista: PIATTO SINDACO Voti di lista: 1219 Dettaglio per sezione Candidato Consigliere Preferenze BASILE GIUSEPPINA 37 2.45% CASSESE MARINA 4 0.26% CRIMALDI LIDIA 36 2.38% CRISPO MADDALENA 19 1.26% DE FALCO DIAMANTE 30 1.98% DI BALSAMO FILOMENA 58 3.84% DI SARNO FILOMENA 12 0.79% MAIORINO TERESA 120 7.94% MANNA MARTINA 15 0.99% MARCIANO FILOMENA FLORA 16 1.06% NAPOLITANO FEDERICA 113 7.47% PEZZULLO GIUSEPPINA 82 5.42% VENTURATO PALMA RITA 64 4.23% CARDELLINO LUCIANO 9 0.6% CASTIELLO DAVIDE 52 3.44% CATAPANO FRANCESCO 167 11.04% FORMICOLA PASQUALE 72 4.76% GIOIA LUIGI LUCA 130 8.6% TARDI FILOMENA 22 1.46% NOCERA ANTONIO 222 14.68% PISCOPO DOMENICO 2 0.13% RUGGIERO FELICE 74 4.89% TORTORA OLINDO 131 8.66% TUCCILLO GIOVANNI 25 1.65% Totale Preferenze 1512 100%

Lista: NOI CI SIAMO Voti di lista: 661 Dettaglio per sezione Candidato Consigliere Preferenze ALTOBELLI TERESA 52 5.07% BALSAMO TERESA 67 6.54% CALABRIA MARIA 21 2.05% D’ANGELO GIUSEPPINA 11 1.07% DELLE VEDOVE SIMONA 39 3.8% LIBERTI CLEMENTINA 128 12.49% LUONGO GIOVANNA 64 6.24% NAPOLITANO CARMEN KATTY 29 2.83% ROMANO LUISA 55 5.37% SARNATARO VINCENZA 5 0.49% ARBELLINI MICHELE ANTONIO 13 1.27% BUONAVOLONTA’ ANIELLO 97 9.46% CASTALDO VINCENZO 23 2.24% CERBONE ANGELO 9 0.88% COLANTUONO EMILIANO ANGELO 224 21.85% D’ANTO’ LORENZO 70 6.83% DI NARDO VINCENZO 6 0.59% IAZZETTA LUIGI 8 0.78% LOFFREDO GIOVANNI BATTISTA 47 4.59% LUSSANA DOMENICO 7 0.68% MAURIELLO DOMENICO 2 0.2% RIVETTI SIMONE 23 2.24% TERRACCIANO DAVIDE 7 0.68% TREZZA VINCENZO 18 1.76% Totale Preferenze 1025 100%

Lista: OBLO’ FORUM DI IDEE Voti di lista: 451 Dettaglio per sezione Candidato Consigliere Preferenze NUZZO ALDO 57 9.6% ANTONUCCI ANNACHIARA 3 0.51% ARGENZIO GENNARO 12 2.02% AURINO LUIGI 9 1.52% BIGLIARDO DARIO 154 25.93% CALIENDO BIAGIO 13 2.19% BOGGIA DANIELA 31 5.22% CAMPANA STEFANIA 20 3.37% COPPOLA STEFANO 14 2.36% DELLA PERUTA FABIANA 14 2.36% DE CICCO LUCIA 11 1.85% DE STEFANO RAFFAELE 6 1.01% DI FIORE ROBERTO 6 1.01% FICO SALVATORE 0 0% ESPOSITO ROSARIA 7 1.18% FUSCO GAIA DANILA 13 2.19% LEVITA PASQUALE 63 10.61% MANZO ROSANNA 12 2.02% OLIVETTA FRANCESCA 86 14.48% PELLICCIA ANGELA 5 0.84% SANTANGELO MARIA 6 1.01% SEPE PIETRO 0 0% VISONE GIOVANNA 49 8.25% VITIELLO MARCELLA 3 0.51% Totale Preferenze 594 100%

Lista: PARTITO DEMOCRATICO Voti di lista: 674 Dettaglio per sezione Candidato Consigliere Preferenze ANGELINI ENRICO 35 3.71% LENTINO ANTONIO 3 0.32% BASILE GAETANO 0 0% BELLISARIO FILOMENA ANTONIETTA REGINA 44 4.66% BIANCULLI DANIELA 3 0.32% BORRIELLO FRANCESCO 15 1.59% CAIAZZA MARIA LUISA 2 0.21% LIGUORI MADDALENA 1 0.11% DI FIORE CORNELIA 23 2.44% DURANTE ANTONIO 69 7.31% ESPOSITO MARIA GRAZIA 48 5.08% GIUDICE VALENTINO 2 0.21% IMPROTA RAIMONDO 2 0.21% IOIMO CLAUDIO 23 2.44% IROLLO ANTONIO 5 0.53% LICCARDO NICOLA 31 3.28% MARANGIO PASQUALE 90 9.53% MOLARO ANNA 12 1.27% MONTESARCHIO PAOLA 306 32.42% MANZO BIANCA 6 0.64% PERGOLA VINCENZO 5 0.53% SICILIANO SALVATORE 44 4.66% SIRACUSA CARMINE 174 18.43% TONDI FELICE 1 0.11% Totale Preferenze 944 100%

Lista: GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA Voti di lista: 951 Dettaglio per sezione Candidato Consigliere Preferenze ALTOBELLI MARIA 17 1.42% ANGELICO VINCENZO 63 5.26% AULISIO ARIANNA 11 0.92% BARBATO RAFFAELE 170 14.2% CARFORA VINCENZA 13 1.09% CICCONE GIOVANNI 24 2.01% CRIMALDI CUONO ANTONIO 71 5.93% DI CAPUA ROSA 12 1% DI SARNO ROSA 14 1.17% ESPOSITO ZELINDA 1 0.08% GALLO LUCA 39 3.26% IAVARONE SALVATORE 28 2.34% LA MONTAGNA SANTA 74 6.18% LA VENTURA MARIA PIA 161 13.45% MONTESARCHIO MICAELA ROSARIA 9 0.75% PANICO ANTONIETTA 42 3.51% PROCOPIO CLAUDIA 26 2.17% RIEMMA VINCENZO 334 27.9% RUSSO GIOVANNI 11 0.92% TERRACCIANO VALENTINA IGNACIA 5 0.42% TROMBETTA GIOVANNI 41 3.43% TUFANO ANDREA 11 0.92% UCCELLO ANNA 4 0.33% LAEZZA GIOACCHINO 16 1.34% Totale Preferenze 1197 100%

Lista: FARE COMUNE Voti di lista: 36 Dettaglio per sezione Candidato Consigliere Preferenze FICO ANTONIO 1 5.88% ARUTA EMMA MARIA 0 0% COSTANTINO PAOLO ANTONIO 0 0% D’AGOSTINO NUNZIA 0 0% D’URSO DOMENICO 0 0% ESPOSITO GIUSEPPINA 0 0% FERRARA ANTONELLA 0 0% FILIPPINI PAOLO 16 94.12% GUADAGNO NICOLA 0 0% MAIELLO GIOVANNA 0 0% NESTOVITO MIRKO 0 0% NOIA VALERIA 0 0% PINTAURO RAFFAELA 0 0% PIROZZI ANTONIO 0 0% PULINARO DAVIDE 0 0% SANTORO LETIZIA 0 0% DI BENEDETTO PASQUALE POMPEO 0 0% Totale Preferenze 17 100%

Lista: CITTADINI X ACERRA Voti di lista: 34 Dettaglio per sezione Candidato Consigliere Preferenze SORIANO ZELINDA 13 61.9% CAPASSO BIAGIO 0 0% DI GIOVANNI GIUSEPPE 0 0% DI SARNO CARMINE 0 0% DORIO ROSA 1 4.76% GARGIULO PASQUALE 0 0% GUADAGNO DOMENICO 1 4.76% INTEMERATO LUCA 0 0% LICANDRO ROBERTO 0 0% PANNELLA ANNA 0 0% QUADRARUOPOLO FRANCESCO 6 28.57% FALANGA MARISA RODI 0 0% SCANIGLIA SERGIO 0 0% SOLLAZZO FLORA 0 0% SORRENTINO ROSA 0 0% VOLPE ANNAMARIA 0 0% ZECCHINI MARCO 0 0% Totale Preferenze 21 100%

Lista: MOVIMENTO CITTADINO FARE Voti di lista: 1948 Dettaglio per sezione Candidato Consigliere Preferenze LAUDANDO ANTONIO 864 29.98% PISCITELLI VINCENZO 568 19.71% MONTANO ANNA 120 4.16% ALBACHIARA ANDREA 10 0.35% AMENDOLA PASQUALINA 18 0.62% CALABRIA ROSA LUANA 42 1.46% CASTALDO ROSSELLA 188 6.52% CRISPO GIOVANNI 15 0.52% DIBIASE MARIA 22 0.76% ESPOSITO GIUSY 230 7.98% ESPOSITO PASQUALE 104 3.61% GOGLIA CONCETTA 31 1.08% IODICE CAROLINA 70 2.43% LAMI GIULIO 4 0.14% PETRELLA ERSILIA 54 1.87% PETTORONE MARIANNA 119 4.13% PICARDI MARIA MARIKA 28 0.97% PISCOPO MICHELE 18 0.62% RAVENNA URSULA 52 1.8% RUSSO CARMELA 57 1.98% RUSSO LUCA 32 1.11% SAIS MANUELA 53 1.84% VINCIGUERRA ANNUNZIATA RITA 76 2.64% VOLANTE TERESA 107 3.71% Totale Preferenze 2882 100%

Lista: ACERRA INSIEME Voti di lista: 2328 Dettaglio per sezione Candidato Consigliere Preferenze PUOPOLO PINO 771 22.6% DE ROSA ELISABETTA 196 5.75% IOVINO GENNARO 264 7.74% ARBELLINO GIUSEPPINA 310 9.09% BOTTA MARTINA 5 0.15% BRASILE ANTONIO 7 0.21% BUONAURO ROSA 10 0.29% CASTALDO GIOVANNI 67 1.96% DE MARIA ARCANGELO 24 0.7% DE MASE ROSA ANNA 37 1.08% DE SIMONE ANTONIO 115 3.37% DELLE CAVE MARIA GRAZIA 102 2.99% ESPOSITO ANNAMARIA 63 1.85% FATIGATI ORSOLA 55 1.61% GARZONE DALILA 218 6.39% GERLANDO MARIA 38 1.11% GRIMALDI IDA 58 1.7% IORIO VINCENZO 672 19.7% PONTICELLI FRANCESCA 120 3.52% PUZONE ANTONIO 144 4.22% RUGGIERO ANGELA 102 2.99% SPARVIERO ANNARITA 33 0.97% Totale Preferenze 3411 100%

Lista: ACERRA POPOLARE Voti di lista: 41 Dettaglio per sezione Candidato Consigliere Preferenze AMORUSO GIUSEPPE 2 50% AURIEMMA FRANCESCO 0 0% CAMPAGNOLA PASQUALE 0 0% CARFAGNA MARIO 0 0% DE MASE RAFFAELE 1 25% FUSCO FLAVIA 0 0% LA MONTAGNA VINCENZO 1 25% MANNA GENNARO 0 0% MARZULLO RITA 0 0% MESSINA ROSA 0 0% PALUMBO ANGELO 0 0% RESCIGNO VINCENZO 0 0% RUSSO GABRIELE 0 0% TERZO ANNA 0 0% VALIFUOCO ROSA 0 0% ZITO ANNARITA 0 0% Totale Preferenze 4 100%

Lista: ACERRA ATTIVA Voti di lista: 1970 Dettaglio per sezione Candidato Consigliere Preferenze PETRELLA MILENA 811 27.23% TUFANO GIUSEPPE 362 12.16% ACERRANO MARIO 54 1.81% ALTOBELLI GIOVANNI 92 3.09% AMORUSO FRANCESCA 22 0.74% ARCIUOLO SALVATORE 145 4.87% BASSO FRANCA 15 0.5% BATTISTA LUCIA 165 5.54% CASTALDO VINCENZO 106 3.56% DE CHIARA MARA 42 1.41% DE MARIA ANGELAROSA 20 0.67% DE SIMONE VINCENZO 8 0.27% DONNIACONO CIRO 134 4.5% ESPOSITO VINCENZO 55 1.85% IORIO GIUSEPPINA 21 0.71% LA PERUTA GIOVANNA 23 0.77% MEO VALERIO 193 6.48% MOCERINO FRANCESCA 19 0.64% MONTANINI NUNZIA 13 0.44% PEPE MARCO 134 4.5% PUZONE MARIA 113 3.79% RUSSO GIANFRANCO 407 13.67% TOZZI CINZIA 14 0.47% DE ROSA FORTUNATO GIOVANNA 10 0.34% Totale Preferenze 2978 100%

Lista: ACERRA EUROPA VERDE Voti di lista: 578 Dettaglio per sezione Candidato Consigliere Preferenze ALLOCCA GAETANO 4 0.49% AMMENDOLA RICCARDO 0 0% BRASILE MARIO 218 26.59% BUONINCONTRO CARMINE 2 0.24% CANNAVACCIUOLO ANIELLO 19 2.32% CANTICE GIOVANNI 4 0.49% CERVONE DOMENICO 18 2.2% DE LUCA ANTONELLA ILARIA 8 0.98% DE SENA MARIA GIOVANNA 15 1.83% ESPOSITO ADDOLORATA 119 14.51% ESPOSITO BRUNA TAIS 15 1.83% ESPOSITO FRANCESCA 7 0.85% IANUALE LUISA GABRIELLA 0 0% MONDELLA MARIA 16 1.95% MONTANO CARMELA 0 0% NAPOLITANO ANGELA 7 0.85% PELLICCIA RAFFAELE 116 14.15% ROMANELLI MARIAROSARIA 24 2.93% FERRONE ANNUNZIATA 9 1.1% SELVAGGIO ANNUNZIATA 44 5.37% SANTANGELO MARIAROSARIA 6 0.73% SETTEMBRESE GIOVANNA 17 2.07% STORINO VALERIA 13 1.59% VISONE ROSARIO 139 16.95% Totale Preferenze 820 100%

Lista: SIAMO ACERRA Voti di lista: 2180 Dettaglio per sezione Candidato Consigliere Preferenze LOMBARDI CUONO 378 11.57% REA PAOLO 703 21.51% SCHIAVOTTIELLO GIUSEPPE 166 5.08% EVANGELISTA GIOVANNI 322 9.85% MONDELLA FRANCESCO 129 3.95% MONTANO ELISABETTA 209 6.4% RAO DOMENICO 89 2.72% STOMPANATO FRANCESCO 74 2.26% ARENA TERESA 16 0.49% LETTIERI ANNA 19 0.58% AMANTEA MICHELE 16 0.49% DELL’AQUILA ROSA 76 2.33% TOZZI MADDALENA 151 4.62% STRINGILE ANTONIETTA 27 0.83% ROMANO ANGELA 72 2.2% LANDRETTA FRANCESCO 6 0.18% DI FIORE CARMELA 111 3.4% SPARVIERO ANTONIO 27 0.83% NAPOLITANO ANNUNZIATA 2 0.06% ZITO TERESA 12 0.37% ROMANO PAOLO 27 0.83% CAMPOSANO DOMENICO 21 0.64% SCARPATI FRANCESCA 3 0.09% DE ROSA MARIA 612 18.73% Totale Preferenze 3268 100%

Lista: LISTA LETTIERI Voti di lista: 4236 Dettaglio per sezione Candidato Consigliere Preferenze LETTIERI RAFFAELE 2508 38.96% LA MONTAGNA FRANCESCA 458 7.12% GALLO AQUILINO 407 6.32% ASPRONE ILARIA 44 0.68% BASILE EVA 165 2.56% DAMIANO PASQUALE 55 0.85% DE SANTI ALESSANDRO 41 0.64% DE SENA PATRIZIA 428 6.65% DE SIMONE MARIA 214 3.32% DI PAOLA CRISTINA 211 3.28% DI SARNO MARIANGELA 130 2.02% DI FIORE SALVATRICE CARMELA 71 1.1% ELMO ANTONELLA 152 2.36% ERCOLANESE TERESA 99 1.54% GIACINTO ANGELA 148 2.3% GIARDIELLO GIUSEPPINA 101 1.57% PETRELLA RAFFAELE 208 3.23% PICARDI ELENA 128 1.99% PERRECA FRANCESCA 135 2.1% PASCARELLA ANTONIO 118 1.83% RUSSO CUONO 64 0.99% SELVAGGIO GIOVANNI 141 2.19% SORIANO MONICA 178 2.77% TERRACCIANO MADDALENA 233 3.62% Totale Preferenze 6437 100%

Lista: AZIONE Voti di lista: 1360 Dettaglio per sezione Candidato Consigliere Preferenze BRUNO ROSSELLA 311 18.8% ZITO DOMENICO 490 29.63% AIELLO ASSUNTA 21 1.27% ATANIA CLAUDIO 14 0.85% BASSANO LORENZO 17 1.03% BORRELLI ANTONIO 1 0.06% BUONINCONTRO ROSA 46 2.78% CALIENDO GAETANO 226 13.66% COZZOLINO GIOVANNI 20 1.21% ELIA ANTONIETTA 0 0% ELMO CARLO 213 12.88% FATIGATI ANTONIO 20 1.21% FAVARULO SONIA SANTA 12 0.73% FERRARA GIUSEPPE 0 0% FUIANO NATALIA 22 1.33% GUILLARO GIOVANNI 17 1.03% LETTIERI MARIO 6 0.36% MANNA SERENA 16 0.97% MASTROIANNI PAOLO 9 0.54% MONTANO MASSIMILIANO 133 8.04% MONTESARCHIO ANNACARMELA 12 0.73% PACILIO GAETANO 24 1.45% PERFETTO MARIA ROSARIA 16 0.97% PIROLO GIUSEPPE 8 0.48% Totale Preferenze 1654 100%

Lista: INIZIATIVA DEMOCRATICA ACERRA Voti di lista: 909 Dettaglio per sezione Candidato Consigliere Preferenze DE MATTEIS NICOLA 658 42.13% MARCIANO ANGELA 270 17.29% ALTOBELLI GIOVANNA 130 8.32% AMORUSO MARIA LAURA 10 0.64% BELLISARIO GIUSEPPINA 27 1.73% CARANNANTE TERESA 13 0.83% CASTELLO SILVANA 25 1.6% D’AMORE ANNUNZIATA 13 0.83% DE ROSA CARMINE 130 8.32% ESPOSITO ANGELA 25 1.6% FATIGATI CARMEN 20 1.28% MAIORINO ANNA 83 5.31% TERRACCIANO ANTONELLA 151 9.67% CANAPE CARMELA 0 0% CASTALDO MARIA 1 0.06% LOMBARDI VINCENZO 0 0% MARESCA LUIGI 0 0% PALUMBO RENATO 0 0% STAIANO SALVATORE 6 0.38% Totale Preferenze 1562 100%

Lista: ACERRA AL CENTRO Voti di lista: 1155 Dettaglio per sezione Candidato Consigliere Preferenze STOMPANATO GIULIO 876 50.49% LAUDANDO BRUNO 56 3.23% SAMMARCO SALVATORE 58 3.34% ESPOSITO GIANCARLO 35 2.02% TERRACCIANO SILVIA 155 8.93% STABILE VALENTINA 252 14.52% ROCCO MARIA 37 2.13% D’INVERNO VALERIA 18 1.04% AMORUSO ELISABETTA 51 2.94% GUIDA ALBERTO 17 0.98% CERRITO CARMELA 17 0.98% GRIGUOLI MARTINA 15 0.86% NAPOLITANO MICHELA 38 2.19% D’IORIO DENISE 45 2.59% SORIANO GIOVANNI 2 0.12% PALMIERI GIOVANNA 29 1.67% PICCHILLO MICHELE 14 0.81% PAGNOZZI GIOVANNA 5 0.29% MAIETTA ANTONIO 6 0.35% CERBONE RAFFAELE 9 0.52% DADDIO RAFFAELE 0 0% TARASCO SALVATORE 0 0% Totale Preferenze 1735 100%

Lista: ACERRA LIBERA Voti di lista: 2319 Dettaglio per sezione Candidato Consigliere Preferenze DI MARCO FILIPPO 797 19.44% D’ONOFRIO NICOLA 870 21.22% TANZILLO MILENA 527 12.85% ACERRANO IMMACOLATA 40 0.98% BASILE GIUSEPPINA 47 1.15% DE MARIA ANTONELLA 167 4.07% DE SENA SALVATORE 42 1.02% ERCOLE ALESSIA 349 8.51% FATIGATI GIOVANNI 34 0.83% GUADAGNO FILOMENA 252 6.15% LAUDANDO GIUSEPPINA 57 1.39% MAIONE OTTAVIO 231 5.63% MUGNOLO RAFFAELE 25 0.61% OTTANA’ TERESA 51 1.24% PIROLO ANGELO 25 0.61% PISCOPO ESPEDITO 29 0.71% RAIMONDI ADDOLORATA 45 1.1% RIEMMA MARTA 113 2.76% RUSSO ROSA 48 1.17% SALERNO LUISA 44 1.07% SORIANO ROSA ANNA 47 1.15% SPENUSO ASSUNTA 96 2.34% STRINGILE ANTONIO 32 0.78% UZZO OLGA 132 3.22% Totale Preferenze 4100 100%