SOMMA VESUVIANA – “Ringrazio quanti hanno scelto me e la mia coalizione e auguro buon lavoro al sindaco Salvatore Di Sarno e a tutti gli eletti in consiglio comunale, chiamati a scelte importanti e strategiche per la città. Mi sono candidato spinto dall’amore per Somma Vesuviana, continuerò il mio impegno nel nome di questo amore”.

Queste le dichiarazioni di Giuseppe Bianco, candidato sindaco a Somma Vesuviana alle elezioni del 12 giugno