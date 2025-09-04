De Luca raddoppia e pone veto a Fico: “Non tocchi inceneritore. Potrei essere in Consiglio…”

De Luca a La7: “Senza programma niente consenso a Fico. Mio figlio? Fa un favore al partito”

Ospite di In Onda su La7, Vincenzo De Luca torna a far parlare di sé. In Campania, da qualche giorno, circola la voce che il governatore, un po’ come fece Michele Emiliano, stia valutando di candidarsi capolista della sua lista civica. Per molti sarebbe più una mossa tattica che una reale intenzione, utile a ottenere almeno due liste in coalizione e non una sola, come vorrebbero Pd e M5S.

Il pensionamento o la “poesia” non sembrano essere nei piani di De Luca. Alla domanda di Luca Telese e Marianna Aprile su Roberto Fico — in passato definito “il moscio” — il governatore risponde:

«Lei lo vede come un gladiatore? Al di là del linguaggio. Se vuoi parlare con le persone normali non puoi parlare il politichese. Quello che ho detto in passato resta scritto nella pietra. Stiamo parlando di una stagione politica in cui imperava l’infantilismo politico. Ora si è aperta una nuova stagione, perché Conte ha aperto un processo per superare la demagogia. Siccome si sta lavorando a una coalizione progressista serve responsabilità».

Le condizioni sono chiare:

«Che non siano buttati a mare i dieci anni di governo e poi che ci sia un programma chiaro. Se qualcuno dice che bisogna chiudere il termovalorizzatore, dico no grazie. Come dico no al reddito di cittadinanza. Io non ho assunto nessun navigator».

Sul nome di Fico, precisa:

«Per me Fico non è ancora candidato. Non è stato formalizzato nulla. Sono fermo alle cose di cui ho discusso. Prima il programma poi i candidati. Alla luce del buon senso. Non pongo veti. Ma nessuno può impedirmi di dire quello che penso. Poi non decide De Luca».

Dal palco della festa di Avs a Roma, Conte replica: in Campania «non abbiamo alcun patto su posizioni di potere o poltrone. Ci confrontiamo sul programma…». La segretaria Elly Schlein aggiunge: «In Campania il più grande segnale di rinnovamento è sostenere la candidatura di Fico…».

Infine, sulle voci di accordi per la candidatura del figlio Piero alla segreteria Pd, De Luca sbotta:

«Ma quale patto, quale mercato. Piero De Luca sta facendo un favore al Pd e alla coalizione…».

E conclude:

«Nella mia vita sono stato un uomo libero… Credo nella necessità di un’alleanza politica larga alternativa a questo governo».