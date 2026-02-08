domenica, Febbraio 8, 2026
11 C
Napoli
scrivi qui...
Attualità
tempo di lettura:2 min
70

Dal Pennello al Prompt: l’Evoluzione del Gesto Creativo nel Tempo

Roberta Intagliatore
di Roberta Intagliatore

Benvenuti al terzo appuntamento di “Riavvolgi il Futuro”. Se nei nostri primi incontri abbiamo esplorato come i pixel stiano riscrivendo la storia della visione e come gli algoritmi siano riusciti a ridare voce a leggende del passato, oggi ci immergiamo nel cuore pulsante di tutto questo percorso: il concetto stesso di Arte e di Creatività. In questo capitolo della nostra rubrica, vogliamo chiederci cosa resti dell’anima umana quando una macchina inizia non solo a eseguire, ma a proporre, immaginare e creare.

L’essenza profonda di ogni forma d’arte risiede da sempre in quel misterioso incontro tra l’ispirazione astratta e la fatica della materia. Per decenni, abbiamo concepito la creatività come un atto esclusivamente umano che prendeva forma attraverso il “tatto”, ovvero la manipolazione fisica degli strumenti. Nel cinema e nella musica delle origini, questa artigianalità era visibile in ogni dettaglio: dai pittori di scena che creavano scenografie a mano, ai compositori che tracciavano ogni singola nota sulle partiture orchestrali. Era un’epoca in cui l’errore, come una macchia di colore o il rumore del vinile, non era visto solo come un limite, ma come il segno distintivo dell’autenticità umana che rendeva ogni opera unica e irripetibile.

Con l’avvento dell’era digitale, abbiamo assistito a una transizione che ha trasformato radicalmente la nostra “scatola degli attrezzi”. Il passaggio dai pennelli ai software e dai nastri magnetici ai banchi di mixaggio virtuali ha offerto agli artisti una libertà senza precedenti. Eppure, in questa fase, la tecnologia è rimasta un’estensione fedele della volontà dell’autore, uno strumento che lasciava intatta la centralità del genio umano nella fase di ideazione. L’artista digitale ha imparato a dominare i pixel e le frequenze, mantenendo sempre il controllo totale sulla direzione del racconto e dell’estetica.

Oggi, però, stiamo varcando una nuova frontiera: l’ingresso degli algoritmi generativi nel processo creativo. Non siamo più di fronte a semplici strumenti che eseguono comandi, ma a sistemi capaci di proporre varianti e comporre musica partendo da un semplice testo, agendo quasi come un co-pilota della mente umana. Questa evoluzione rappresenta l’ultimo capitolo di un lungo viaggio iniziato con la pellicola e il nastro magnetico. L’intelligenza artificiale non nasce per sostituire l’artista, ma per diventarne un moltiplicatore, permettendo di esplorare scenografie impossibili o di recuperare frammenti di bellezza dal passato.

In questo nuovo scenario, l’uomo non scompare ma si evolve in curatore e visionario. Il valore dell’opera si sposta dall’esecuzione tecnica al significato profondo, rendendo la sensibilità umana essenziale per guidare l’algoritmo verso un senso etico ed estetico. Accettare questa sfida significa vedere la tecnologia come un ponte per continuare a emozionare. Nonostante la velocità dei prompt, il cuore di ogni creazione resterà sempre inevitabilmente umano.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Avvenimenti

Napoli, una città che parla greco: tre giorni per riscoprire le radici di Neapolis

0
Napoli torna a guardarsi allo specchio della propria storia...
Attualità

Ministero del Lavoro: trasparenza retributiva, primo sì del Cdm al decreto attuativo della direttiva UE

0
A parità di lavoro deve corrispondere pari retribuzione. In...
L'angolo del prof

Se i gamberi portano sfortuna, immergiamoli in un bagno di vino vesuviano

0
Secondo qualche gastronomo, il gambero porta sfortuna, perché si...
Cronaca

Nola, furto d’auto in pieno giorno ripreso dalle telecamere

0
  Nola, furto d’auto in pieno giorno ripreso dalle telecamere...
Cronaca

Sorella uccisa, gip non crede a Giuseppe: spunta una testimone

0
Il 4 gennaio una tragedia ha colpito la famiglia...

Argomenti

Avvenimenti

Napoli, una città che parla greco: tre giorni per riscoprire le radici di Neapolis

0
Napoli torna a guardarsi allo specchio della propria storia...
Attualità

Ministero del Lavoro: trasparenza retributiva, primo sì del Cdm al decreto attuativo della direttiva UE

0
A parità di lavoro deve corrispondere pari retribuzione. In...
L'angolo del prof

Se i gamberi portano sfortuna, immergiamoli in un bagno di vino vesuviano

0
Secondo qualche gastronomo, il gambero porta sfortuna, perché si...
Cronaca

Nola, furto d’auto in pieno giorno ripreso dalle telecamere

0
  Nola, furto d’auto in pieno giorno ripreso dalle telecamere...
Cronaca

Sorella uccisa, gip non crede a Giuseppe: spunta una testimone

0
Il 4 gennaio una tragedia ha colpito la famiglia...
Cronaca

Somma sotto choc: giovane imprenditore muore all’improvviso a 32 anni

0
  Somma Vesuviana si è svegliata questa mattina avvolta da...
ComunichiAmo

Parole in trasformazione: come è cambiato il nostro modo di comunicare negli ultimi 30 anni?

0
La domanda è inevitabile: come è cambiata la società...
Cronaca

Divani, targhe rubate e rifiuti: blitz sull’Alveo Quindici

0
  Marigliano - Un’importante operazione di controllo del territorio è...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Se i gamberi portano sfortuna, immergiamoli in un bagno di vino vesuviano
Articolo successivo
Ministero del Lavoro: trasparenza retributiva, primo sì del Cdm al decreto attuativo della direttiva UE
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996