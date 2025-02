Da Zanicchi a Izzo fino ai comici social del momento: Carnevale grandi firme a Palma Campania

È ufficialmente iniziato il Carnevale di Palma Campania 2025, un evento che da decenni rappresenta una delle manifestazioni più attese e significative del territorio. Questa edizione non è solo una festa, ma una vera e propria celebrazione del patrimonio culturale vivente che viene tramandato di anno in anno, di generazione in generazione, con passione e creatività.

Dall’8 febbraio fino all’8 marzo le strade di Palma Campania si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto, dove il ritmo incalzante della musica si mescola ai profumi irresistibili della gastronomia locale e all’energia contagiosa della folla festante.

Quest’anno, l’evento si arricchisce ulteriormente, con l’introduzione di 4 aree tematiche dedicate all’intrattenimento, pensate dal direttore artistico Francesco Cicchella, per ampliare l’offerta di divertimento e coinvolgimento per tutto il pubblico. La conduzione sarà affidata al giovane e brillante showman Flavio Sly, affiancato dalla storica presentatrice della kermesse Francesca Faratro.

Con la partecipazione di grandi ospiti provenienti dal mondo della musica e del cabaret, le serate delle Sfilate, della Messinscena e del Grasso promettono momenti indimenticabili.

Sabato 22 febbraio, giornata dedicata alla Sfilata delle Quadriglie, si terrà il primo dei mega-eventi, che mixano musica e intrattenimento alla genuina “follia” dell’atmosfera carnevalesca: il concerto dei rapper Yung Snapp, Cecchy, Yoseba e Plug, preceduto dallo spettacolo del Teatro Nazionale dei Burattini, di Mario Ferraiolo, nel palco della Tradizione e seguito dal Djset di Daniele Decibel Bellini.

La Sfilata di domenica 23 febbraio, che vedrà anche uno spettacolo di magia di Saykon, Acetino e Mirko, presso il palco del Mistero, si concluderà con un esilarante spettacolo di cabaret dell’attore e conduttore Biagio Izzo. In entrambe le giornate, musica e divertimento con i Djset e con i vocalist Danilo Ruggiano e Flavio Sly, nei palchi riservati alla giuria ed una facepainter professionista, Weronique Art, che truccherà tutti coloro che lo vorranno.

Anche i due giorni della Messinscena, 1 e 2 marzo, si preannunciano assolutamente spettacolari. L’1 con il concerto di Iva Zanicchi, che proprio di recente, durante l’ultimo Festival di Sanremo, ha ricevuto un prestigioso Premio alla carriera, al quale seguirà il Radio Marte Live Show, condotto da Gigio Rosa; il 2 con lo spettacolo comico degli attori napoletani Ciro Ceruti, Antonio D’Ausilio e Paco De Rosa. Gli speaker e i Djset di Radio Marte e WeCanDance animeranno i palchi, garantendo un’atmosfera vibrante e coinvolgente lungo tutto il corso della manifestazione. Giornate da “segnare in agenda” anche il 4, Martedì Grasso e l’8 marzo, data conclusiva, nella quale verranno decretate le Quadriglie vincitrici.

La partecipazione al Carnevale è come sempre gratuita. Quest’anno ci sarà però la possibilità, per chi lo vorrà, di assistere comodamente seduto agli spettacoli, prenotando a pagamento il proprio posto in Tribuna. Per le serate del 22 e 23 febbraio, nonché per quella del 4 marzo, il costo sarà di 5 euro. Per le serate dell’1 e 2 marzo, invece, il prezzo sarà di 10 euro. Il ricavato derivante dalla vendita dei biglietti sarà interamente devoluto alle Quadriglie.

È stato, in fine, attivato il canale WhatsApp ufficiale del Carnevale di Palma Campania, un modo semplice ed immediato per ricevere aggiornamenti sulla manifestazione direttamente sullo smartphone.