Contrasto agli effetti del Covid, Somma diventa Comune capofila

Salvatore Di Sarno ( sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano) : “Il compito di un sindaco è quello di non lasciare da solo nessuno! Realizziamo Sportello Unico di Ascolto. Il cittadino che ha subito conseguenze economiche e sociali dalla pandemia, potrà esporre il proprio problema. Andremo anche ad istituire il Pronto Intervento Sociale H24, per un supporto psicologico, ma anche abitativo e per un reintegro sociale e lavorativo. REACT-EU – Asse 6 del Pon Inclusione “Interventi di contrasto agli effetti da COVID-19” è un progetto dell’Ambito Sociale 22 con Somma Vesuviana come Comune Capofila”.

“E’ partita la manifestazione di interesse aperta agli Enti del Terzo Settore per la collaborazione con il Comune di Somma Vesuviana, Capofila dell’Ambito Sociale 22. Si tratta di una misura molto importante in quanto va a contrastare gli effetti del Covid che purtroppo continuano ad esserci. Andremo a realizzare uno Sportello Unico di Ascolto dove il cittadino potrà presentare qualsiasi problema di natura sociale ed economica poroveniente dalle conseguenze del Covid. Poi a noi Enti spetterà la soluzione del problema. La finalità del progetto è la realizzazione di interventi orientati a garantire un approccio integrato di presa in carico e assistenza a persone in situazione di povertà estrema o marginalità, in base al bisogno rilevato, garantendo l’accesso ai servizi tramite un Punto Unico di Accesso (centrale operativa del servizio) organizzato come uno sportello d’ascolto in cui, tramite colloqui conoscitivi, interpretare i bisogni di un più ampio bacino di beneficiari che saranno supportati ed accompagnati presso i servizi preposti attivi sul territorio. L’obiettivo è quello di sostenere interventi di pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone senza dimora o in situazione di povertà estrema, volti alla riduzione della marginalità e all’inclusione sociale”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Ma ecco maggiori dettagli!

“Il progetto del quale Somma Vesuviana è Capofila, si chiama REACT-EU – Asse 6 del Pon Inclusione “Interventi di contrasto agli effetti da COVID-19”. Nel caso specifico prevediamo il Pronto Intervento Sociale H24 365 giorni l’anno, per garantire una tempestiva assistenza in situazioni di particolare emergenza – ha continuato Di Sarno – e che si presentino anche al di fuori degli orari di apertura dei Servizi Sociali di riferimento. Inoltre prevediamo anche il Centro Servizio per il Contrasto alla Povertà e Housing First. Dunque andremo a implementare servizi e a strutturare una rete sul territorio per rispondere all’aumentato bisogno abitativo, acuito dalle conseguenze della fase pandemca e allo stesso tempo andremo ad articolare servizi di accompagnamento per l’avvio di percorsi personalizzati di reinserimento sociale e lavorativo”.

Ecco il link dove è possibile trovare l’avviso pubblico https://www.comune. sommavesuviana.na.it/avviso- di-manifestazione-di- interesse-da-parte-di-enti- del-terzo-settore-a- collaborare-con-il-comune-di- somma-vesuviana-na-capofila- dellambito-sociale-n-22-nella- co-progettazione/

Intanto dal 12 Giugno, tutti i giorni e fino al 24 Giugno, ben 45 anziani andranno in viaggio alle Terme di Telese. Il bus partirà alle ore 7 e 30 da Piazza Vittorio Emanuele III.

Per interviste: