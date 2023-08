Concorso regionale 2023, pronte nuove assunzioni

Il governatore, Vincenzo De Luca si dichiara pronto per indire un nuovo concorso regionale, ma è necessario che i Comuni indichino i vuoti delle proprie piante organiche.

Aleggia nell’aria l’ipotesi di indire un nuovo concorso regionale. L’opportunità tanto attesa per lavorare nel settore pubblico potrebbe arrivare presto. Lo ha annunciato il presidente Vincenzo De Luca nell’intervista a margine della presentazione del progetto di restyling dello Stadio Collana a Palazzo Santa Lucia. De Luca però, sottolinea la necessità di una collaborazione da parte dei Comuni.

“Stiamo insistendo con i Comuni. Noi possiamo fare il concorso diretto per i dipendenti regionali, ma per i dipendenti che vanno nei comuni, noi dobbiamo avere un percorso di formazione professionale e in questo modo la Regione può gestire. Abbiamo bisogno, però, che i Comuni ci indichino i vuoti delle piante organiche che hanno, perché sulla base della richiesta, noi mettiamo in piedi il concorsone”.

L’ultimo concorsone risale al 2019 che ha portato a 5mila assunzioni.

Inoltre, il presidente dichiara che la gestione passerà direttamente alla Regione, senza l’intervento dell’associazione Formez, alla luce dei passaggi molto intricati che hanno portato a un rallentamento della procedura.

Fonte foto: rete internet