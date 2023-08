Estate 2023: Campania al terzo posto per qualità del mare. Ecco le bandiere blu

Bandiere Blu 2023. L’elenco delle località premiate in Campania. Sono diciannove in tutto.

Agosto è arrivato e l’Estate 2023 è entrata ormai nel vivo. In questi giorni e nelle prossime settimane in tanti hanno deciso di concedersi qualche giorno di vacanza e relax in spiaggia per allontanarsi dalla routine quotidiana. Anche per questo 2023 sono state assegnate le Bandiere Blu: si tratta di un riconoscimento assegnato ogni anno dalla Ong Fee (Foundation for environmental education) che premia le migliori località balneari in Italia e nel mondo.

La classifica italiana

La Bandiera Blu viene assegnata a località marine e lacustri in base alla pulizia delle acque, alla gestione dei rifiuti, alle aree verdi e alle piste ciclabili, oltre che per i servizi in spiaggia e per le strutture alberghiere presenti nel territorio. Quest’anno la Campania, con le sue 19 spiagge premiate, è riuscita a conquistare il terzo gradino del podio, a pari merito con Toscana e Calabria. Secondo posto per il mare della Puglia che si classifica dietro alla Liguria. Un importante traguardo per la Campania il cui mare risulta tra i più limpidi e non inquinati d’Italia.

Bandiere Blu 2023 in Campania

Le diciannove spiagge campane premiate per l’Estate 2023 si dividono tra la provincia di Napoli e di Salerno. Quest’ultima è anche quella a detenere il maggior numero di riconoscimenti. In provincia di Napoli le Bandiere Blu sono state assegnate a Vico Equense, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense e Anacapri. Invece, le Bandiere Blu della provincia di Salerno sono state ottenute dai comuni di Positano, Capaccio Paestum, Agropoli, Castellabate, Montecorice, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, Ispani e Vibonati. In particolare, quest’anno c’è una new entry per l’elenco delle località premiate con la Bandiera Blu in Campania. Si tratta San Mauro Cilento, in provincia di Salerno.

