Comune di Saviano: “Riconosciamo lo Stato di Palestina”

Riceviamo e pubblichiamo:

Consiglio comunale di Saviano: riconoscimento dello Stato di Palestina.

Il Consiglio comunale di Saviano, nel corso della seduta odierna ha approvato una mozione di richiesta al Governo Italiano per il “riconoscimento a tutti gli effetti lo Stato di Palestina come entità sovrana, nei confini precedenti all’occupazione del 1967 e con Gerusalemme capitale condivisa; di agire in sede ONU per un immediato riconoscimento dello Stato di Palestina come membro a pieno titolo delle Nazioni Unite, per permettere alla Palestina e a Israele di negoziare direttamente in condizioni di pari autorevolezza, legittimità e piena sovranità;

di impiegare tutti gli strumenti politici, diplomatici e di Diritto Internazionale per fermare la colonizzazione e l’annessione dei Territori Occupati Palestinesi” Il Consiglio ha impegnato il Sindaco a “farsi interprete di tali istanze e ad attivarsi verso gli altri Sindaci ed Amministrazioni della Città Metropolitana di Napoli per concordare un’azione comune di sensibilizzazione delle rappresentanze politiche parlamentari”. Ha impegnato infine il Presidente del Consiglio comunale a dare massima diffusione della iniziativa alla cittadinanza e alle associazioni, e ad inoltrarlo al Presidente del Parlamento Europeo; al Presidente della Repubblica Italiana; al Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana;

Al Presidente del Consiglio della Città Metropolitana di Napoli. Nel corso della stessa seduta, il Consiglio ha approvato, tra l’altro l’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, oltre all’affidamento in concessione dell’impianto sportivo comunale Peppino Pierro, per quattro anni.