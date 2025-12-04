Cittadinanze onorarie, Maresca e Silvestro sollevano il caso dopo Albanese: “Napoli merita rispetto”

SILVESTRO e Maresca: “Cittadinanze onorarie, serve serietà: Napoli merita modelli autentici”

“Napoli è una città dalla storia prestigiosa, che ha sempre conferito la cittadinanza onoraria a personalità di grande valore. Per questo preoccupa vedere scelte sempre più approssimative e condizionate da ideologia, come dimostrano le ennesime uscite infelici della signora Albanese” – Lo dichiarano in una nota congiunta, il senatore di Forza Italia Francesco SILVESTRO e il consigliere comunale di Napoli, Catello Maresca. “La cittadinanza onoraria è un riconoscimento di alto profilo, da riservare a chi si distingue davvero per meriti concreti. Utilizzarlo per fini personali o di partito è un comportamento deplorevole, che svilisce la città. Napoli, nella sua storia gloriosa, ha conferito la cittadinanza onoraria a scienziati, artisti, politici e militari di livello assoluto. L’elenco è lunghissimo e prestigioso: da Francesco Crispi a Giovanni Bovio, da Antonio Mancini a Umberto Nobile, fino ai più recenti Carlo Azeglio Ciampi, Crescenzio Sepe e Gino Paoli”.

– Concludono – “Napoli merita figure all’altezza della sua storia, non scelte discutibili né esternazioni imbarazzanti che danneggiano l’immagine della nostra comunità e dei suoi cittadini.”