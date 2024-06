Circumvesuviana, pendolari in piazza a Baiano contro la chiusura della linea Napoli – Baiano

Circumvesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Chiusura Linea Napoli – Baiano – Domenica 30 giugno in piazza a Baiano

Dopo centoquarant’anni la prima tratta delle linee vesuviane chiude per tre mesi. Dal 1884 anno della sua inaugurazione, ad oggi solo la seconda guerra mondiale aveva interrotto e per meno di un mese il servizio sulla linea Napoli-Baiano, ora per scelte gestionali non condivise, la prima linea della ex circumvesuviana chiuderà per circa tre mesi, per lavori programmati che potevano essere eseguiti anche di notte. La chiusura dell’intera tratta riduce l’offerta di mobilità pubblica e in alcuni casi nega del tutto la mobilità tra i comuni interessati dalla tratta. Questa decisione oltre a ledere un diritto per tutti i cittadini dei territori interessati, danneggia anche l’imprenditoria locale, soprattutto quella delle aree interne legate al turismo ambientale e architettonico. Domenica mattina, ultimo giorno prima della chiusura, alle ore 11.00 in piazza F. Napolitano a Baiano Salvatore Alaia presidente del comitato civico E(a)Vitiamolo di Sperone e Enzo Ciniglio portavoce dei pendolari vesuviani incontrano i cittadini del mandamento, per ribadire le ragioni del NO alla chiusura totale della tratta e evidenziare la carenza dei servizi sostitutivi programmati da Eav. Nel 1884 lo sviluppo e la modernità nella luce di una locomotiva, nel 2024 una decisione assurda, chiude per tre mesi la ferrovia.

Enzo Ciniglio portavoce comitato pendolari gruppo facebok: NO AL TAGLIO DEI TRENI DELLACIRCUMVESUVIANA Salvatore Alaia Presidente del Comitato Civico E(A)VITIAMOLO di Sperone