Pollena Trocchia, torna Vesuvius Art: la rassegna di arte all’ombra del Vesuvio

Pollena Trocchia. Riceviamo e pubblichiamo:

TORNA IL VESUVIUS ART, LA RASSEGNA DI ARTE ALL’OMBRA DEL VESUVIO FA TAPPA A POLLENA TROCCHIA

APPUNTAMENTO SABATO 29 GIUGNO DALLE ORE 20:00

Pittori, disegnatori e grafici, fotografi e musicisti che si esibiranno dal vivo. Saranno questi gli ospiti dell’edizione numero nove di “Vesuvius Art – L’arte all’ombra del Vesuvio”, manifestazione ospitata sabato 29 giugno presso Villa Marchesi Cappelli a Pollena Trocchia. «Siamo orgogliosi di essere arrivati alla nona edizione di quest’evento itinerante sul territorio vesuviano, che si arricchisce ogni anno di nuovi artisti e talenti e richiama sempre tante persone. Sarà una bellissima serata all’insegna dell’arte, della cultura e della musica, in una villa storica immersa nel Parco Nazionale del Vesuvio» ha detto Vincenzo Di Costanzo, presidente dell’associazione Urbe Vesuviana, che da quasi un decennio organizza la rassegna artistica e che quest’anno si avvale della collaborazione dell’associazione Vesuviani in Cammino. La manifestazione, che gode del patrocinio morale del comune di Pollena Trocchia, prenderà il via alle ore 20 di sabato e si protrarrà fino alle 23 nella suggestiva villa storica di via Cappelli. Dopo Sant’Anastasia e Somma Vesuviana, dunque, il “Vesuvius Art” con i suoi talenti e le opere che mette in mostra invade anche Pollena Trocchia, proseguendo un percorso lungo e fortunato che vuole contaminare con l’arte e la bellezza il territorio all’ombra del Vesuvio, contribuendo alla valorizzazione dell’intera area e dei suoi tesori nonché alla promozione di tanti validi artisti.