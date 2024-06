Cercola inaugura la Prima Edizione di “Primavera Fest: Festival di Musica, Arte e Cultura”

Cercola. Riceviamo e pubblichiamo:

Cercola, 17 giugno 2024 – Il Comune di Cercola è lieto di annunciare la prima edizione di “Primavera Fest: Festival di Musica, Arte e Cultura”, una nuova manifestazione che si terrà negli ultimi due weekend di giugno e che toccherà varie parti del territorio cercolese. L’iniziativa è promossa dal Sindaco Dr. Biagio Rossi, dall’Assessore alla Cultura Prof.ssa Caterina Manzo e dai Consiglieri Comunali, con l’obiettivo di celebrare la creatività e la diversità culturale del nostro territorio.

Un Festival per Tutti “Primavera Fest” è un evento pensato per coinvolgere tutta la

comunità, offrendo un ricco programma di attività che spaziano dalla musica all’arte. Il festival si propone di essere un punto di incontro per artisti locali e nazionali, promuovendo la cultura in tutte le sue forme.

Date e Location Il festival si svolgerà nei weekend del 22-23 giugno e 28-29 e 30 giugno, animando diverse location di Cercola, tra il Teatro comunale, Piazzetta dell’Aia, Piazzale Filangieri ed alcune strade del territorio. “Siamo entusiasti di presentare Primavera Fest alla cittadinanza”, ha dichiarato il Sindaco

Dr. Biagio Rossi. “Questo festival rappresenta un’importante occasione per valorizzare il nostro territorio e per offrire ai cittadini un’esperienza culturale di qualità. Ci auguriamo che Primavera Fest diventi un appuntamento fisso nel calendario degli eventi di Cercola”. L’Assessore alla Cultura prof.ssa Caterina Manzo ha aggiunto: “Il programma di Primavera Fest è ricco e variegato, con proposte adatte a tutti i gusti e a tutte le età. Siamo certi che questo festival sarà un grande successo e che contribuirà a rendere Cercola più viva e

attrattiva”. Il programma completo del festival sarà presto disponibile sul sito web del Comune di Cercola e sui canali social ufficiali.