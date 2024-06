Maturità, ecco le tracce della prova d’italiano: esordio per mezzo milione di studenti

C’ è anche Rita Levi Montalcini con l’Elogio dell’imperfezione tra le tracce della maturità 2024 proposte ai maturandi.

Non mancano i riferimenti ai grandi autori, da Ungaretti con ‘Pellegrinaggio’ che fa parte della raccolta l’Allegria è la poesia tra le tracce proposte ai maturandi a Pirandello. All’attenzione degli studenti un testo tratto dallo storico Giuseppe Galasso ‘Storia d’Europa’, invita i maturandi a riflessioni sull’uso dell’atomica; un testo tratto da Maurizio Caminito ‘Profili selfie e blog’ del 2014, invita i maturandi ad una riflessione sull’importanza e il senso del diario nell’era digitale.

Tra le tracce più interessanti c’è ‘Riscoprire il silenzio’ della giornalista Nicoletta Polla Mattiot. Le funzioni peculiari del silenzio e i benefici che fornisce alla comunicazione, la relazione tra parola, silenzio e pensiero sono i temi del brano tratto da ‘Riscoprire il silenzio’ di Nicoletta Polla Mattiot sui quali i maturandi sono invitati a riflettere e a scrivere. Al via oggi gli esami di maturità per 526.317 studenti, 512.530 interni e 13.787 esterni, che verranno esaminati da 14.072 commissioni, per un totale di 28.038 classi