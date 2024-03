Centro Disabili, parla il Psi: “Apertura è un diritto da non calpestare”

Riceviamo e pubblichiamo dalla segreteria del Partito Socialista di Somma Vesuviana

Il Segretario Maria Pangiroli : “Quello che stiamo leggendo da dichiarazioni ricevute e pubblicate dai Giornali riguardante il delicato tema della ” Chiusura del Centro diurno Disabili ” ci lascia SCONCERTATI !

Si è parlato di strumentalizzazione da parte di alcune forze politiche rispetto ad altre .

Si è parlato di opposizione costruttiva e di altra disfattista !

Ora è giusto precisare che “Tutti ” state strumentalizzando un problema gravissimo che si sta consumando sulla pelle di persone che dovrebbero essere “PROTETTE” in una società definita civile .

State attribuendo responsabilità e non , perdendo di vista il PRINCIPIO SACROSANTO DELLA PROTESTA ” DIRITTI UMANI CALPESTATI E NON RICONOSCIUTI ”

I ragazzi del centro Disabili, le famiglie , i cittadini , noi Socialisti accompagnati da movimenti politici abbiamo aspettato in piazza per due domeniche consecutive IL SINDACO E I RESPONSABILI DELLE POLITICHE SOCIALI per avere risposte ma sopratutto per un confronto civile e doveroso da parte delle istituzioni ( eravamo in piazza con palloncini e fiori , mentre riferivano , gli amministratori , ai loro amici che si sentivano attaccati ed avevano paura ) .

Ci rivolgiamo a tutti quelli che si stanno professano paladini della giustizia , I Socialisti si battono e si basteranno solo per LA RIAPERTURA DEL CENTRO DISABILI SUL TERRIRORIO SOMMESE !

Le soluzioni che stanno comode all’ amministrazione di spostare il Centro in paesi limitrofi non sono comode per alcuni UTENTI , questo sia chiaro !

Alcuni ragazzi hanno serie patologie e diventa difficile ,per le famiglie , occuparsi della loro salute non essendo in loco.

Noi diciamo a gran voce , OGNI SINGOLO UTENTE DEL CENTRO HA DIRITTO AD USUFRUIRE DEL SERVIZIO! Se un solo ragazzo è costretto a rimanere a casa abbiamo perso!

Con molta amarezza dico che si è persa la motivazione essenziale dell ‘indignazione di una comunità intera. Non accusatevi a suon di articoli , smettetela di fare dichiarazioni discordanti. Abbiate rispetto per il dolore di queste famiglie .

I socialisti stanno ascoltando i diretti interessati che sono stanchi ! Stanchi di essere tiranti al centro di guerre politiche che nulla hanno a che vedere con il RISPETTO E LA DIGNITA DI QUESTE PERSONE!!”