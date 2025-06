Cemento selvaggio a Pomigliano, Ciarambino: “Necessario intervento immediato”

Cemento selvaggio a Pomigliano, Ciarambino: prefetto e ministro intervengano

«Far west Pomigliano, ovvero la saga infinita di irregolarità, atti illegittimi e bocciature da parte dei tribunali di ogni grado che hanno colpito questa amministrazione e le precedenti targate Lello Russo, e che hanno gettato fango e ombre sulla mia città. Oggi stando a notizie di stampa, si scrive l’ennesimo capitolo con una sentenza definitiva del Consiglio di Stato che ha sancito la totale illegittimità di permessi a costruire rilasciati dal Comune tra il 2010 e il 2020 in zona B1, ovvero la stragrande maggioranza del centro urbano pomiglianese – dichiara Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania – Permessi che hanno peraltro consentito di abbattere villette per costruire palazzoni, soffocando nella morsa del cemento una cittadina un tempo fiore all’occhiello di tutto l’hinterland. Ora oltre al danno irreversibile fatto alla vivibilità della mia città, c’è un dato ancor più allarmante che è il caos amministrativo. Licenziamenti illegittimi di chi aveva provato a preservare la legalità, concorsi illegittimi, permessi a costruire illegittimi, provvedimenti disciplinari illegittimi, un elenco infinito di decisioni ed atti assunti e poi dichiarati fallaci dai tribunali, che potrebbero sembrare frutto di incapacità, ma forse è molto peggio. Per questa ragione chiederò al Prefetto, alla Procura e al Ministro dell’Interno di assumere ogni decisione utile a salvaguardare i miei concittadini e la mia città. Pomigliano merita un’amministrazione che metta al centro la legalità, la trasparenza e la tutela del territorio, non una giunta che alimenti confusione e degrado» conclude Ciarambino.