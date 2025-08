Casalnuovo, è pronta la piazza dedicata a Siani

CASALNUOVO, NUOVA VITA PER PIAZZA SIANI: RESTYLING COMPLETATO A TAVERNANOVA

Dopo una lunga attesa, si è finalmente aperta al pubblico la nuova Piazza Giancarlo Siani, situata nel cuore di Tavernanova, a Casalnuovo di Napoli. Il progetto di riqualificazione, fortemente voluto dall’amministrazione guidata dal sindaco Massimo Pelliccia, restituisce alla città un luogo completamente trasformato, sicuro e fruibile da tutti.

Il restyling ha seguito una visione chiara: riaprire la piazza alla comunità per sottrarla al degrado e all’illegalità. In passato, l’area era spesso teatro di episodi di microcriminalità, in particolare legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Oggi, invece, lo spazio si presenta rinnovato, moderno e pensato per il benessere collettivo.

Tra gli interventi principali figurano il miglioramento della viabilità, con l’obiettivo di rendere più agevole l’accesso alla zona, in particolare per le famiglie che accompagnano i bambini a scuola. Una riorganizzazione funzionale che alleggerisce il traffico e rende più sicura la mobilità.

Ma non solo: la nuova Piazza Siani si caratterizza anche per la presenza di aree verdi, dedicate al relax e alla socialità, e di uno spazio giochi per i più piccoli, che potranno godere di un luogo protetto e accogliente. Una piazza che torna ad essere un punto di riferimento per la cittadinanza, simbolo di rigenerazione urbana e partecipazione.

«Abbiamo voluto aprire la piazza alla città», ha spiegato il sindaco Pelliccia in un post pubblicato sui social, sottolineando l’impegno dell’amministrazione per rendere gli spazi pubblici più vivibili e sicuri. Un investimento non solo urbanistico, ma anche culturale, che rilancia il valore della legalità e della condivisione.