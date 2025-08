Banditi all’assalto della banca col furgone, notte di paura ad Acerra

Acerra – Hanno agito in piena notte, con precisione e violenza. Intorno alle 3, un gruppo di ladri ha tentato di forzare l’ingresso della filiale della Banca di Credito Popolare in Corso Italia ad Acerra utilizzando un furgone bianco come ariete. Un assalto in piena regola, che però non ha portato i risultati sperati.

Secondo quanto emerso dai primi rilievi, il mezzo è stato lanciato a forte velocità contro l’ingresso dell’istituto di credito, nel tentativo di sfondare la vetrata e creare un accesso rapido. L’intervento, però, non ha avuto successo: la vetrata blindata ha resistito all’impatto e ha vanificato il piano dei ladri, costringendoli alla fuga a mani vuote.

Il furgone, abbandonato davanti all’ingresso, è stato sequestrato dalla polizia. Le forze dell’ordine hanno già acquisito i filmati delle videocamere pubbliche e private del quartiere per ricostruire la dinamica dell’azione e identificare i responsabili.

Nessuna somma è stata sottratta e non si registrano danni agli interni della banca, ma l’episodio riaccende l’allarme sicurezza nella zona. Corso Italia, una delle arterie principali di Acerra, è stata più volte teatro di furti e tentativi di intrusione negli ultimi mesi.

Gli investigatori non escludono collegamenti con altri colpi simili avvenuti nel territorio. L’attenzione si concentra ora sull’analisi delle impronte lasciate a bordo del furgone e sulla possibile presenza di testimoni. Intanto, i cittadini chiedono risposte concrete contro una microcriminalità che torna a colpire nel cuore della notte.