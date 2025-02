Casa della droga e consegne nei vicoli del centro, 5 indagati

CASORIA – Nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i Carabinieri della Compagnia di Casoria, nel pomeriggio del 13.02.2025, hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa delle misure cautelari dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord nei confronti di cinque soggetti (due dei quali fratelli) ritenuti responsabili, spesso in concorso tra loro, di una pluralità di condotte di detenzione illecita e cessione a terzi di sostanze stupefacenti dei tipi hashish, marijuana, cocaina (quest’ultima sostanza solo per quanto riguarda le condotte contestate ai due fratelli).

Le indagini, condotte nel periodo ricompreso tra i mesi di marzo e giugno 2023 dalla Sezione Operativa dei Carabinieri di Casoria con il supporto di personale della locale Stazione, hanno preso le mosse dal sequestro di un non indifferente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana e di materiale per il confezionamento dello stupefacente operato dalla Stazione Carabinieri di Casoria all’interno di una casa abbandonata sita alla via Padre Ludovico di Casoria.

I successivi approfondimenti investigativi, condotti anche attraverso attività di intercettazione telefonica, hanno permesso di acquisire un grave quadro indiziario nei confronti dei cinque soggetti oggi destinatari di misura cautelare, documentando l’esistenza di una fiorente attività di spaccio che aveva come base l’edificio abbandonato menzionato in precedenza. L’attività si svolgeva con modalità “itinerante”, presso alcuni punti prestabiliti siti nel centro storico di Casoria all’interno dell’area ricompresa tra piazza Cirillo, via Padre Ludovico e piazza Tenente Formicola, oltre che attraverso “consegne a domicilio”.

Nel corso delle indagini, sono state poste in essere varie attività a riscontro di quanto emerso dalle intercettazioni, con controlli agli acquirenti, trovati sempre in possesso di dosi appena acquistate di sostanze stupefacenti dei tipi hashish e marijuana, nonché con perquisizioni e sequestri eseguiti nei luoghi ove lo stupefacente veniva nascosto, col sequestro di circa 200 grammi di hashish e di circa 400 grammi di marijuana, oltre che di bilancini di precisione per la pesatura della sostanza e di materiale per il confezionamento della predetta sostanza.