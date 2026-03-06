Carta del docente ridotta a 383 euro: polemiche tra gli insegnanti

Taglio al bonus per la formazione, cresce il malcontento nel mondo della scuola

La Carta del docente cambia volto e, soprattutto, cambia importo. Il bonus destinato alla formazione degli insegnanti, nato con una dotazione di 500 euro annui, sarà ridotto a 383 euro. Una decisione che ha già acceso il dibattito nel mondo della scuola, tra perplessità e critiche da parte di molti docenti.

La misura, pensata per sostenere l’aggiornamento professionale degli insegnanti attraverso l’acquisto di libri, corsi di formazione, software e strumenti utili all’attività didattica, subirà dunque un ridimensionamento economico significativo rispetto al passato.

La novità, tuttavia, riguarda anche l’estensione della platea dei beneficiari. Per la prima volta, infatti, la Carta del docente spetterà anche ai precari, in particolare agli insegnanti con contratto fino al 30 giugno e fino al 31 agosto. Una scelta che arriva anche a seguito delle numerose sentenze che negli ultimi anni hanno riconosciuto il diritto alla formazione e all’aggiornamento professionale anche ai docenti non di ruolo.

Se da un lato l’estensione del bonus ai precari rappresenta un passo avanti verso una maggiore equità nel sistema scolastico, dall’altro la riduzione dell’importo ha suscitato forti malumori tra molti insegnanti. In tanti sottolineano come i costi per la formazione, tra corsi di aggiornamento, testi specialistici e strumenti digitali, siano spesso elevati e difficilmente coperti con una cifra inferiore rispetto a quella originariamente prevista.

Il tema resta dunque al centro del confronto tra istituzioni e mondo della scuola. Per molti docenti la formazione continua rappresenta un elemento fondamentale per garantire una didattica di qualità, e proprio per questo chiedono che gli investimenti in questo settore non vengano ridimensionati ma, al contrario, rafforzati.