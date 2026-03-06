venerdì, Marzo 6, 2026
14.4 C
Napoli
scrivi qui...
Attualità
tempo di lettura:1 min
105

Carta del docente ridotta a 383 euro: polemiche tra gli insegnanti

Osvaldo Iervolino
di Osvaldo Iervolino

 

Taglio al bonus per la formazione, cresce il malcontento nel mondo della scuola

 

La Carta del docente cambia volto e, soprattutto, cambia importo. Il bonus destinato alla formazione degli insegnanti, nato con una dotazione di 500 euro annui, sarà ridotto a 383 euro. Una decisione che ha già acceso il dibattito nel mondo della scuola, tra perplessità e critiche da parte di molti docenti.

La misura, pensata per sostenere l’aggiornamento professionale degli insegnanti attraverso l’acquisto di libri, corsi di formazione, software e strumenti utili all’attività didattica, subirà dunque un ridimensionamento economico significativo rispetto al passato.

La novità, tuttavia, riguarda anche l’estensione della platea dei beneficiari. Per la prima volta, infatti, la Carta del docente spetterà anche ai precari, in particolare agli insegnanti con contratto fino al 30 giugno e fino al 31 agosto. Una scelta che arriva anche a seguito delle numerose sentenze che negli ultimi anni hanno riconosciuto il diritto alla formazione e all’aggiornamento professionale anche ai docenti non di ruolo.

Se da un lato l’estensione del bonus ai precari rappresenta un passo avanti verso una maggiore equità nel sistema scolastico, dall’altro la riduzione dell’importo ha suscitato forti malumori tra molti insegnanti. In tanti sottolineano come i costi per la formazione, tra corsi di aggiornamento, testi specialistici e strumenti digitali, siano spesso elevati e difficilmente coperti con una cifra inferiore rispetto a quella originariamente prevista.

Il tema resta dunque al centro del confronto tra istituzioni e mondo della scuola. Per molti docenti la formazione continua rappresenta un elemento fondamentale per garantire una didattica di qualità, e proprio per questo chiedono che gli investimenti in questo settore non vengano ridimensionati ma, al contrario, rafforzati.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Avvenimenti

Nola, “Mai bandiera bianca”, sul balcone del municipio il vessillo contro la violenza di genere

0
Riceviamo e pubblichiamo L’amministrazione comunale di Nola aderisce alla campagna...
Politica

Somma Vesuviana, grande partecipazione al convegno sulla riforma costituzionale della giustizia

0
Riceviamo e pubblichiamo Si è svolto ieri, presso la Sala...
Appuntamenti

Organizzata una Partita del Cuore per Domenico con Sal da Vinci

0
È stata organizzata una Partita del Cuore in onore...
Attualità

Somma Vesuviana, amministrative : clima teso, un solo candidato ufficiale e molti simboli in campo

0
A Somma Vesuviana si voterà il 24 e 25...
Cronaca

Spaccio hi-etch a Cimitile, 2 fermati per droga: avevano monitor e tv nel covo

0
  CIMITILE - Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura...

Argomenti

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Nola, “Mai bandiera bianca”, sul balcone del municipio il vessillo contro la violenza di genere
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996