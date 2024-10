Carabinieri scoprono piantagione di marijuana nella zona Asi di Nola

Nola. Carabinieri sequestrano piantagione di marijuana lungo il torrente

Una piantagione di marijuana pronta per essere raccolta, a due passi dal torrente con tanto di materiale per l’irrigazione e il fertilizzante.

Siamo a Nola, nella zona Asi, e i carabinieri della stazione hanno sequestrato 24 piante di canapa indiana alte dal metro e mezzo ai tre metri. La marijuana, per un peso complessivo di 80 chili, era lungo l’argine del torrente in un terreno – la cui proprietà è in corso di accertamento – che alcuni operai stavano bonificando. Da lì la segnalazione ai militari che hanno sequestrato le piante. Indagini in corso