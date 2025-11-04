Bruciano container a Palma Campania, nube nera e aria irrespirabile

A Palma Campania hanno preso fuoco dei container di plastica in un deposito, che hanno generato una nube di fumo visibile fin dall’autostrada A30

Palma Campania brucia a seguito di un incendio avvenuto in un capannone. A prendere fuoco sono stati dei container di plastica nella zona del cimitero di Palma Campania, in Via Trieste.

Il corpo di fabbrica interessato, attualmente utilizzato come deposito, si trova nella zona tra i comuni di Sarno e San Gennaro Vesuviano.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Ad intervenire sono state le squadre 7/b dei vigili del fuoco del Distaccamento di Nola e 9/b del Distaccamento di Ponticelli, seguite da autobotte.

Al momento sono stati stimati danni solo ad oggetti, non si registrano feriti. Sono state avviate indagini per chiarire la dinamica e come sia stato appiccato il fuoco, se per natura accidentale o dolosa.

Le verifiche potranno partire solo una volta domato il rogo, che attualmente sta alimentando una nube di fumo nero visibile a chilometri, fin dall’autostrada A30.

Il Comune di San Gennaro ha lanciato un avviso alla popolazione riguardante la situazione dell’aria e ha dato degli accorgimenti da attuare per gestire la situazione: “AVVISO ALLA POPOLAZIONE

Incendio di materiale plastico – Misure urgenti di tutela della salute pubblica

Il Comune di San Gennaro Vesuviano informa la cittadinanza che, a seguito di un grave incendio di materiale plastico verificatosi in località Via Trieste (zona cimitero) – Palma Campania si stanno sprigionando fumi densi e potenzialmente nocivi.

Per la tutela della salute pubblica, si consiglia di adottare una serie di misure precauzionali valide su tutto il territorio comunale.

COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IMMEDIATAMENTE

Evitare di uscire di casa, se non per necessità urgenti; Chiudere porte e finestre delle abitazioni e dei locali; Spegnere gli impianti di ventilazione, condizionamento o ricambio d’aria; Non avvicinarsi all’area dell’incendio e non intralciare le operazioni di soccorso; Tenere gli animali domestici al chiuso”