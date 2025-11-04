Premiata Pomigliano d’Arco per la sostenibilità “fatta di gesti quotidiani”

Oggi, 4 dicembre, a Roma, presso il Palazzo Giustiniani, la città di Pomigliano d’Arco è stata premiata tra i venti comuni italiani per la particolare attenzione alla sostenibilità ambientale.
Il progetto “Un Comune per Amico”, promosso da ANTER (Associazione Nazionale per la Tutela delle Energie Rinnovabili), affianca le amministrazioni locali e punta sull’educazione ambientale nelle scuole, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini.
Alla cerimonia era presente il senatore Adriano Paroli, che ha portato i saluti istituzionali del presidente di ANTER, Alessandro Giovannini.
La Campania contava sei comuni aderenti, risultando così la regione più partecipativa. Tra questi anche Pomigliano d’Arco, rappresentata dall’assessore all’Ambiente MariaRosaria Toscano, che ha sottolineato come la città creda in una sostenibilità fondata soprattutto sui gesti quotidiani.
L’evento si è concluso con la premiazione delle scuole vincitrici degli Anter Green Awards 2025, concorso nazionale che promuove l’educazione alla sostenibilità tra gli studenti. Si è trattato dell’undicesima edizione, con la partecipazione di 66 scuole per un totale di 337 classi.