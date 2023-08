Boom di diplomi, nell’istituto di Ottaviano tutti iscritti dal quinto anno

L’istituto di Ottaviano “Elsa Morante” porta all’esame finale il quintuplo degli studenti rispetto alla media. Tuttoscuola apre un’inchiesta.

Tutti a caccia di un titolo di studio.

No, non è uno scherzo. Ad Ottaviano, c’è una struttura che ospita il Centro scolastico “Elsa Morante”, in cui si regista il più alto numero di iscritti per conseguire il diploma di maturità. Tutti promossi!

In linea con la media italiana delle promozioni diffusa qualche settimana fa dal ministero: 99,8% degli ammessi (come riportato dal Corriere della Sera). La domanda sorge spontanea: dove vengono messi tutti questi studenti iscritti dal primo al quarto anno? Da nessuna parte, perché in questo istituto paritario, che offre la possibilità di maturarsi al Liceo di scienze umane, all’Istituto tecnico meccanico, amministrativo, o elettrotecnico o all’Istituto professionale alberghiero, ha iscritti solo al 5° anno. La scuola ha portato all’esame finale 866 studenti, ovvero il quintuplo della media (184) di tutte le altre scuole italiane (Corriere della Sera). Questo fenomeno è emerso a seguito di un’inchiesta pubblicata da Tuttoscuola (testata specializzata nel settore scolastico) dal titolo “Il Gran Bazar dei diplomifici”.

Ovviamente, il discorso tocca molte scuole paritarie che con pochi giorni di frequenza e costi elevati (si parla di rette da 10mila euro), sfornano migliaia di diplomati. Secondo quanto riportato da “La Stampa”, l’anno scorso, oltre 30 mila studenti si sono spostati dalla scuola statale alla paritaria nel passaggio dalla quarta alla quinta: circa un terzo si sono rivolti a 92 istituti paritari (su 1.423), che hanno avuto un’esplosione di iscritti. Siccome gli studenti iscritti provengono da tutta Italia alimentano il cosiddetto “turismo da diploma”.