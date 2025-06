Blitz dei militari all’esterno della ditta, imprenditore nei guai

SAVIANO Nell’ambito dell’“Action Day Terra dei Fuochi” è stato eseguito un importante intervento nel Comune di Saviano presso una ditta individuale operante nel settore dell’arredamento per negozi, situata in zona periferica del paese.

Nel corso delle operazioni, gli agenti della Polizia Municipale di Saviano, diretti dal Comandante capitano Giuseppina Starace, hanno operato congiuntamente a militari della Guardia di Finanza e a personale della Polizia di Stato, riscontrando una grave situazione di pericolo ambientale: sull’area esterna adiacente alla ditta, nella disponibilità dell’imprenditore, infatti, è stato rilevato un deposito incontrollato di rifiuti di varia natura e potenziale pericolosità tra i quali numerose latte di vernice aperte e lasciate alle intemperie, in evidente stato di degrado; scarti di alluminio, vetro, piastrelle e plastica derivante dall’attività di produzione; pneumatici usati, teli in PVC e altri materiali plastici; contenitori in ferro con ritagli di legno, plastica e carta; un serbatoio per compressore, privo di etichettatura e accatastato in modo irregolare.

I rifiuti, in parte classificati come pericolosi, risultavano abbandonati in modo indiscriminato sul suolo, senza alcuna misura di contenimento o tracciabilità, configurando così una gestione totalmente fuori dal regime autorizzativo previsto dalla legge. A seguito degli accertamenti, il titolare dell’impresa è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, con ipotesi di reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi sul suolo da parte di ditta individuale e attività di gestione di rifiuti non autorizzata, mentre l’area esterna con i rifiuti è stata posta sotto sequestro preventivo d’urgenza. «Queste operazioni sono fondamentali per garantire un presidio attivo del territorio e per colpire quelle condotte illecite che compromettono la salute pubblica e danneggiano l’ambiente», ha dichiarato il Comandante della Polizia Municipale Giuseppina Starace, esprimendo soddisfazione per il risultato ottenuto e ringraziando tutte le forze coinvolte. L’intervento si inserisce nel più ampio piano di prevenzione e repressione dei reati ambientali che da anni interessa le province campane coinvolte nel fenomeno della “Terra dei Fuochi”.

Le attività sono realizzate attraverso un’azione sinergica tra tutte le Forze dell’Ordine, con il coordinamento delle autorità competenti, per assicurare il rispetto della legalità e la salvaguardia dell’ambiente