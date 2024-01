Bimba di 5 anni vola giù dal balcone: era sola in casa

CAIVANO – Era da sola in casa la bimba di cinque anni precipitata dal secondo piano di un’abitazione di Caivano: da primi accertamenti si tratterebbe, quindi, di un incidente. La bimba, nata in Italia, è figlia di cittadini stranieri regolari. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.

Non era a scuola perché aveva mal di gola ed era sola a casa perché la mamma era andata in farmacia per comprarle qualche medicina. A raccontare quanto accaduto stamattina a Caivano, dove una bimba di cinque anni è precipitata dal balcone di un secondo piano, è lo zio paterno della piccola. La coppia del Burkina Faso è regolare in Italia e ha cinque figli. Tre erano a scuola, ha detto lo zio paterno, e due invece erano rimasti a casa perché la piccola non stava bene.

Ragione per cui la mamma, mentre il papà era a lavoro in un caseificio, si è allontanata e li ha lasciati soli per recarsi in una farmacia vicina. Sul balcone della famiglia ci sono giochi, macchinine, mentre sono visibilmente piegati i fili di ferro per stendere il bucato del balcone sottostante che, nella caduta, hanno salvato la piccola. Per fortuna la bimba non è in pericolo di vita.