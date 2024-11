Bevanda del Re e Napolitano Store, apertura a Frattamaggiore

Frattamaggiore. Un evento di straordinaria importanza si profila all’orizzonte del commercio locale: Arignano Distribuzione Srl, celebre per il suo rinomato marchio “La Bevanda del Re”, ha svelato l’imminente apertura di un nuovo punto vendita, in una fruttuosa alleanza con AM Distribution Srl, detentrice del marchio Napolitano Store e guidata dal noto tiktoker Angelo Napolitano.

L’imprenditore Stefano Arignano ha messo in evidenza l’importanza di questa iniziativa, che segna un significativo passo in avanti verso l’espansione dell’azienda, offrendo ai consumatori l’accesso a un’ampia gamma di prodotti di alta qualità. “Siamo immensamente entusiasti di intrecciare le nostre forze con AM Distribution Srl. Questa collaborazione non solo ci consente di ampliare la nostra offerta, esplorando nuovi orizzonti e canali di vendita, ma ci permette anche di attrarre un pubblico più vasto, sfruttando il potere dei social media e la crescente popolarità di Angelo Napolitano”, ha affermato Arignano con fervore.

Il nuovo punto vendita, situato nella sede di Arignano Distribuzione Srl a Frattamaggiore, sarà un vero e proprio paradiso per i clienti, che potranno scoprire non solo la celebre “La Bevanda del Re”, ma anche una varietà di elettrodomestici e articoli di telefonia a prezzi incredibilmente competitivi, forniti da Napolitano Store.

La data di inaugurazione, attesa con trepidazione, sarà comunicata a breve, e si prevede una massiccia affluenza di clienti, attratti dalle innumerevoli novità e dalle promozioni speciali che caratterizzeranno il giorno di apertura.

Con questa nuova iniziativa, Arignano Distribuzione Srl e AM Distribution Srl non solo consolidano la loro presenza sul mercato, ma forniscono anche un significativo impulso all’economia locale, creando nuove opportunità lavorative e promuovendo prodotti di eccellenza a prezzi imbattibili.

Rimanete con noi per ulteriori aggiornamenti sull’apertura e sulle future iniziative delle due aziende, pronte a sorprendere e deliziare la comunità!