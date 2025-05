Pietre dal cavalcavia, allarme tra Somma e Sant’Anastasia: “Intervenire subito”

Antonio Ambrosio FDI: “Pietre dal cavalcavia, basta silenzi: servono interventi urgenti per la sicurezza”

“Quanto accaduto sulla SS268 tra Sant’Anastasia e Somma Vesuviana è gravissimo. Il lancio di pietre dai cavalcavia contro le auto in transito è un atto criminale che avrebbe potuto causare una tragedia. Non possiamo restare a guardare.”

Così Antonio Ambrosio, coordinatore di Fratelli d’Italia per l’area Vesuviana, interviene sugli episodi verificatisi negli ultimi giorni lungo una delle arterie più trafficate del territorio.

“Mi sono prontamente attivato con i vertici del partito – prosegue – affinché in Regione Campania si affronti immediatamente la questione, con interventi concreti. È necessario un piano straordinario per la messa in sicurezza della SS268 e di tutte le strade a rischio, a partire dall’installazione di sistemi di videosorveglianza e da un maggiore presidio delle forze dell’ordine.”

“Questi episodi non sono bravate: sono il frutto di anni di trascuratezza e cattiva gestione. Chiediamo risposte immediate. La sicurezza dei cittadini deve tornare ad essere una priorità.”