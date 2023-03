Arriva Slow Food a Somma Vesuviana!

Ogni prima Domenica del Mese prodotti Slow Food in Piazza Vittorio Emanuele III.

Appuntamento con buon cibo e prodotti Slow Food del Vesuvio – Domenica 2 Aprile – dalle ore 9 alle ore 13 – Piazza Vittorio Emanuele III.

Vincenzo Adelchi Cestaro (Assessore all’Agricoltura) : “Domenica 2 la cittadella di Slow Food con i meravigliosi prodotti del Vesuvio e non solo!”.

Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano): “Turisti da tutta Italia venite nel nostro paese. Visitate Somma Vesuviana dove ci sono buon cibo, natura, un grande patrimonio culturale e popolare. Da Domenica Somma Vesuviana sarà Slow Food e lo sarà anche alla vigilia di eventi straordinari”.

Tanti gli stand che saranno nella piazza centrale del paese con i molteplici prodotti agricoli.

Pierfrancesco Ammendola (Slow Food – Vesuvio) : “Porteremo le aziende agricole del Vesuvio e non solo. Sarà il Paniere Vesuviano con gli ottimi prodotti!”.

“Domenica 2 Aprile porteremo tutte le aziende agricole del Vesuvio e non solo a Somma Vesuviana. Saranno tutti prodotti Slow Food per il Paniere Vesuviano. L’invito è ad esserci”. Lo ha annunciato Pierfrancesco Ammendola di Slow Food Vesuvio.

Arriva dunque Slow Food a Somma Vesuviana e lo fa anche alla vigilia di tre grandi eventi: Riti della Settimana Santa, Riti della Montagna, Giro D’Italia.

“Tutte le prime domeniche avremo, in Piazza Vittorio Emanuele III, il Mercato della Terra di Slow Food ed esattamente Domenica 2 Aprile, nella Domenica delle Palme, il 7 Maggio a soli quattro giorni dal Giro D’Italia ed il 4 Giugno. Dalle ore 9 alle ore 13, il buon cibo con la produzione agricola, sarà protagonista del Mercato della Terra di Slow Food nel nostro paese. Somma Vesuviana con questa iniziativa – ha dichiarato Vincenzo Adelchi Cestaro, Assessore all’Agricoltura del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano – che ci è stata suggerita dal Vice Presidente del Consiglio, Gaetano Ciro Coppola, potrà diventare il fulcro di quelle che sono tutte le eccellenze del nostro territorio. Avremo il territorio in Piazza con il buon cibo. Da Somma parte u messaggio chiaro anche sul fronte dei cambiamenti climatici e di mitigazione del rischio climatico: supportiamo l’agricoltura locale perché aiutando l’agricoltura locale riusciamo ad avere anche un territorio più curato e più sicuro. Dunque venite tutti a Somma Vesuviana per gustare direttamente i buoni prodotti della nostra terra”.

Dal 2 Aprile Slow Food a Somma Vesuviana, poi il 7 il grande ritorno della millenaria processione del Cristo Morto, il 15 Aprile l’inizio dei Riti della Montagna che si svolgeranno ogni fine settimana, il 3 Maggio la Festa della Montagna, il 7 Maggio ancora Slow Food, l’11 Maggio l’evento atteso: Giro D’Italia 2023 a Somma Vesuviana!

“Turisti da tutta Italia venite nel nostro paese. Visitate Somma Vesuviana dove ci sono buon cibo, natura, un grande patrimonio culturale e popolare. Da Domenica Somma Vesuviana sarà Slow Food – ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano – e lo sarà anche alla vigilia di eventi straordinari. Durante tutto il periodo di Aprile e Maggio, apriremo alle visite tutto il Patrimonio Culturale della città come avvicinamento al Giro D’Italia 2023. Apriremo ad esempio il Castello del ‘400 di Lucrezia D’Alagno, ma anche il sito romano della Villa Augustea e le cripte sotterranee del Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo. Intanto Domenica 2 Aprile, in Piazza Vittorio Emanuele III avremo i prodotti Slow Food a Somma Vesuviana. Un evento da non mancare con buon cibo e gli ottimi prodotti del nostro territorio”.