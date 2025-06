Antonello Sannino bloccato in Israele, ora torna a casa

Il presidente di Arcigay Napoli, Antonello Sannino, che era rimasto bloccato in Israele è ora in Egitto, a un passo da casa.

Sta tornando a casa Antonello Sannino, presidente di Arcigay Napoli che era rimasto bloccato in Israele, a Tel Aviv, dalla scorsa settimana.

Sannino si trovava in missione con il Ministero degli Affari Esteri israeliano e, dopo un allarme scattato a causa dei bombardamenti siriani su Israele, era rimasto bloccato lì e costretto a rifugiarsi in un bunker.

Oggi su Facebook Antonello ha comunicato di trovarsi in Egitto, all’aeroporto di Sharm El Sheikh, e ha raccontato la sua esperienza: “Finalmente a un passo da casa. Sono in Egitto, al sicuro all’aeroporto di Sharm El Sheikh, dopo aver attraversato il deserto del Negev e aver visto un cielo stellato di incommensurabile bellezza. È stata un’esperienza durissima; dentro, addosso, una pagina di storia drammatica che probabilmente cambierà il corso delle cose”.

“Con me per sempre mi accompagnerà un crogiuolo di immagini, odori, sapori, suoni, sirene, sguardi, ansie e paure. Non sarà semplice dare voce e parole a tutto a questo impasto di emozioni. Ora verso Istanbul, poi Roma e finalmente Napoli.” continua sul suo post.

“Casa! – ha aggiunto – Questa esperienza segna e cambia per sempre la mia vita. Ora torno dalla mia famiglia, tra i miei affetti più importanti, quelli che davvero contano nella vita. Non vedo l’ora di rivedere le tante persone che non mi hanno mai lasciato solo. Non vedo l’ora di riabbracciare Danilo che ha retto come una diga invalicabile all’ansia, alla paura e soprattutto all’odio. Spero che arrivi presto la Pace per questa martoriata, ma meravigliosa terra”.