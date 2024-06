Altro tragico incidente sull’Asse Mediano, muore 27enne

Ieri si è verificato un gravissimo incidente sull’asse mediano in cui ha perso la vita un ragazzo di 27 anni.

Emanuele Giordano, originario di Melito, stava percorrendo il tratto dell’asse quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della sua auto andando a schiantarsi contro il guard-rail. Lo sconto è stato molto violento, ma il ragazzo inizialmente si presentava ancora cosciente. All’arrivo dell’ambulanza, però, qualcosa sembrava non andare e una volta in ospedale, precisamente alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, i medici hanno riscontrato un forte trauma cranico con emorragia cerebrale. Nonostante il pronto intervento, Emanuele si è spento poco dopo a causa della grave ferita riportata.

Le autorità stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente e capire cosa sia accaduto quella notte ad Emanuele; intanto la città di Melito piange il giovane e si stringe attorno alla famiglia.

Questo è solo uno degli ennesimi incidenti avvenuto sull’asse mediano e, nonostante l’altissima percentuale di pericolosità, si continua a non intervenire in alcun modo.