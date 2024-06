Terra dei Fuochi, prefetto ad Acerra per il vertice: incrementate attività di contrasto

ACERRA – Si sta registrando una proficua sinergia che sta consentendo una riduzione del fenomeno, attraverso azioni congiunte di prevenzione e contrasto. E’ quanto emerge – come si apprende da fonti della prefettura – dalla riunione di aggiornamento sulla tematica della Terra dei Fuochi, alla presenza del Sindaco di Acerra e di altri Sindaci dell’area, del presidente della Conferenza episcopale Campania, dell’Incaricato per il fenomeno dei roghi di rifiuti, delle Forze dell’ordine; del comandante del Raggruppamento Campania Strade sicure e di tutti gli interlocutori interessati che si è tenuta ieri ad Acerra presieduta dal prefetto di Napoli, Michele di Bari.

Nel corso del vertice è stato fatto il punto sulle iniziative adottate. Il tavolo sarà riconvocato periodicamente per il monitoraggio e la verifica delle azioni concordate.

“Proseguire nella costante azione sinergica per il controllo del territorio che tenga conto anche dell’estensione territoriale delle città per avere maggiori strumenti in grado di contrastare i roghi di rifiuti. È la posizione che ho espresso nel corso del secondo tavolo convocato dal prefetto ad Acerra sulle misure di contrasto agli incendi e che ha visto il Castello dei Conti ospitare le massime autorità in materia, le quali hanno anche avuto modo di ammirare ed apprezzare i nostri musei”. Lo ha detto il sindaco di Acerra, Tito D’Errico. “Acerra si conferma centrale nelle dinamiche politiche, ambientali e culturali della Regione Campania”, ha sottolineato. (ANSA).