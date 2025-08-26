Agguato in periferia, caccia al centauro con la pistola: le condizioni della 20enne di Marigliano

Proseguono senza sosta le attività investigative per fare luce sul grave episodio che ha visto una ventenne di Marigliano, residente nel quartiere di Pontecitra, colpita da un proiettile alla gamba mentre si trovava in auto con un’amica. L’episodio, avvenuto nella zona di Polvica di Nola, ha scosso profondamente la comunità locale e mobilitato i carabinieri, coordinati dalla Procura di Nola.

Secondo una prima ricostruzione, le due giovani viaggiavano a bordo di una Fiat Panda quando una moto le avrebbe affiancate. In sella, un uomo con volto coperto da casco integrale avrebbe intimato alla conducente di fermarsi. La ragazza alla guida, percependo il pericolo, avrebbe reagito accelerando per allontanarsi. L’aggressore, tuttavia, le avrebbe raggiunte nuovamente, puntando un’arma verso l’auto e sparando un colpo che ha ferito la passeggera.

Il proiettile si è conficcato nella gamba della giovane, che è stata subito soccorsa e trasferita d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli, dove è tuttora ricoverata. I militari dell’Arma stanno ora cercando di individuare il responsabile, passando al setaccio le testimonianze e le eventuali immagini di videosorveglianza presenti nell’area.

Gli inquirenti non escludono alcuna pista: dall’ipotesi di un tentativo di rapina finito male, a possibili ritorsioni o motivi di natura personale. Tra le ipotesi circola anche quella di un movente passionale, ma al momento non ci sono elementi per privilegiare una versione rispetto alle altre.

Sul web e sui social l’episodio ha suscitato grande allarme, con la diffusione di notizie frammentarie che hanno contribuito a creare confusione. Le forze dell’ordine invitano alla prudenza, ribadendo che solo le indagini ufficiali potranno chiarire quanto accaduto e garantire la sicurezza della giovane, prevenendo possibili nuovi episodi.