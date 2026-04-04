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Afragola, la polizia locale denuncia una donna per atti osceni in luogo pubblico

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa

Riceviamo e pubblichiamo

 

La polizia locale denuncia una donna per atti osceni in luogo pubblico e per atti contrari alla pubblica decenza nella pineta comunale.

 

Il Dirigente Comandante della Polizia Locale della Città di Afragola Colonnello Antonio Piricelli in vista delle festività Pasquali ha intensificato i controlli sul territorio. Durante i servizi di controllo del territorio, l’attenzione di una pattuglia è stata richiamata da alcuni cittadini che hanno segnalato la presenza di una donna all’interno della pineta comunale semi nuda.

 

Gli Agenti immediatamente si sono portati nella pineta comunale dove a godersi la giornata di sole vi erano tanti genitori con bambini. Giunti all’interno della villa comunale hanno avuto la presenza di una donna, stesa in posizione prona su un muretto intenta a prendere il sole seminuda. La signora alla vista degli Agenti andava su di giri, gli stessi avvisavano immediatamente il Comandante, il quale disponeva di chiamare subito il 118 per gli accertamenti del caso, e nelle more di generalizzare la donna.

Dopo le visite del caso è stata trasportata presso l’Ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore.

La signora è stata denunciata in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per atti osceni in luogo pubblico e per atti contrari alla pubblica decenza.

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