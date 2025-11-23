Afragola: intervento della polizia locale salva una signora di 89 anni

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Afragola, la Polizia Locale della Città diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli, durante le fasi di controllo e monitoraggio del territorio, interveniva in località Corso Italia presso l’abitazione di una signora di 89 anni.

Giunti sul posto la Signora che viveva da sola ha faticato non poco per aprire la porta, ed una volta riuscita nell’intento con un viso molto sofferente ha chiesto aiuto e sostegno perché non aveva più la capacità di provvedere al proprio sostentamento per le sue condizioni di salute molto precarie. La stessa comunicava che era stata da tempo abbandonata dai familiari, e che per le difficoltà dovute al suo grave stato di salute non si nutriva da diversi giorni.

La Signora visibilmente provata dichiarava di avere forti difficoltà respiratorie e di non riuscire a provvedere a curarsi. Viste le condizioni fisiche e lo stato di salute molto precario si provvedeva immediatamente a contattare il 118, venivano allertati i Servizi Sociali del Comune di Afragola unitamente alla Responsabile del centro anti violenza che in poco tempo giungevano sul posto.

La signora veniva trasportata all’ospedale San Giovanni Di Dio di Frattamaggiore.