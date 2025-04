Afragola, agenti prendono piromane a pochi metri dal luogo del rogo

La Polizia Locale della Città di Afragola diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, componente della cabina di regia per il fenomeno della Terra dei Fuochi istituita presso la Prefettura di Napoli, collaborato dal Luogotenente Pasquale Palmieri, dagli Agenti Francesco Pecchia, Antonio Vitale ed Angelo Silvestro nell’ambito delle attività coordinate dall’incaricato di governo presso la Prefettura di Napoli Vice Prefetto Ciro Silvestro, in località Contrada Ferrarese sono intervenuti per un vasto incendio di rifiuti speciali e solidi urbani appiccato da parte di un piromane che poi si e’ dato alla fuga. Immediatamente sono scattate le attività di indagine che dopo accurati accertamenti ed il supporto del Luogotenente Giuseppe Frizzi responsabile del servizio Videosorveglianza, hanno portato celermente ad individuare il piromane seriale tale B.D. di anni 35 circa che aveva tentato di far perdere le tracce rifugiandosi in una baracca allocata poco distante dal luogo teatro del vasto rogo.

La Polizia Locale dopo una serie di appostamenti e controlli in breve tempo ha scovato e tratto in arresto il piromane per il grave reato ambientale di combustione illecita di rifiuti speciali e solidi urbani, inquinamento dell’aria, per il quale si e’ reso responsabile.

Sara’ processato per direttissima presso il Tribunale di Napoli Nord. Continuano incessanti le attività di monitoraggio e controllo del territorio da parte della Polizia Locale finalizzate a tutelare la salute dei cittadini ed il rispetto dell’ambiente.