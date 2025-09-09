Acerra in Scena, il Castello si trasforma in un palcoscenico per 8 sere

ACERRA – Il Castello dei Conti di Acerra si prepara ad accogliere il gran finale della rassegna culturale ‘Acerra in Scena’, che, dopo aver animato i weekend di giugno con otto serate di grande successo, torna in scena con tre nuovi appuntamenti, in programma venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 Settembre 2025, per concludere in bellezza un’edizione ricca di emozioni e con una bella partecipazione di pubblico.

Promossa dal Comune di Acerra, con il contributo economico della Regione Campania, ‘Acerra in Scena’ si è affermata come una delle iniziative culturali più significative dell’estate, trasformando il Castello in un centro pulsante di arte, spettacolo e aggregazione. Una manifestazione pensata per valorizzare i talenti del territorio, offrendo alla cittadinanza momenti di bellezza, riflessione e condivisione, attraverso il linguaggio universale della cultura.

Questa settimana la rassegna giunge al suo epilogo con tre serate ad ingresso libero, che vedranno alternarsi sul palco teatro, danza e performance artistiche:

Venerdì 12 settembre : apertura affidata alla Compagnia Nouscon lo spettacolo “Ad A.”

: apertura affidata alla Compagnia Nouscon lo spettacolo Sabato 13 settembre : protagonista la danza con “The Circle of Life” a cura di ABA Ballet

: protagonista la danza con a cura di ABA Ballet Domenica 14 settembre: chiusura affidata al Dance Studiocon “Diventerò una stella”

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 20:30, con ingresso gratuito fino a esaurimento della capienza posti.

“Con queste ultime tre serate, ‘Acerra in Scena’ si conferma non solo come una rassegna di spettacolo, ma come un progetto culturale integrato, capace di dare valore ai luoghi, alle persone e alle energie creative del nostro territorio – sottolinea il sindaco Tito d’Errico – un’iniziativa che ha restituito al Castello dei Conti il suo ruolo di luogo vivo, aperto e in dialogo con la comunità, grazie anche al contributo economico della Regione Campania”.