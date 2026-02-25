Somma Vesuviana, auto bruciata da mesi in via Seggiari diventa una discarica

Un’auto completamente bruciata, abbandonata dalla scorsa estate, è diventata il simbolo del degrado in via Prima Traversa Seggiari.

L’episodio risale all’estate scorsa, quando il veicolo prese fuoco. Sul luogo intervennero allora i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale, che transennarono l’area con del nastro segnaletico. “Si vide anche un carro attrezzi, ma- racconta una residente del posto- non l’ha mai portata via. Non si è capito perché”.

Da allora, la carcassa del veicolo è rimasta lì. Da auto incendiata a punto di accumulo rifiuti

Col passare dei mesi, la situazione è ulteriormente peggiorata. La macchina, ormai ridotta a uno scheletro carbonizzato, è diventata un ricettacolo di rifiuti. Sacchi dell’immondizia e materiali di vario genere vengono abbandonati dentro e attorno al veicolo.

“Oltre a essere un obbrobrio, adesso- continua la signora- è diventata una discarica. La stanno riempiendo di spazzatura. Noi già stiamo messi male in questa zona, dove quando piove si allaga ”.

Il problema si inserisce in un contesto già critico. Via Prima Traversa Seggiari, infatti, è soggetta ad allagamenti: in caso di pioggia intensa la strada si trasforma in un vero e proprio corso d’acqua, rendendo difficoltoso perfino uscire di casa.

Secondo quanto riferito, la situazione sarebbe nota alle istituzioni. In passato i residenti si erano già rivolti all’amministrazione comunale, prima al sindaco e successivamente al commissario subentrato, ma il veicolo è ancora lì.

La richiesta dei cittadini è chiara: rimuovere definitivamente l’auto e ripristinare condizioni minime di decoro e sicurezza nella zona. “Non ci interessa fare polemica, ma vogliamo solo che venga tolta. È lì da mesi. È pericolosa, è brutta da vedere ed è diventata una discarica”.

I residenti attendono ora un intervento concreto da parte delle autorità competenti.