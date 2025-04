Acerra, Consiglio Comunale approva il Rendiconto: opposizione lascia l’aula

ACERRA – Il Consiglio Comunale ha approvato lo Schema di Rendiconto della Gestione 2024 come da Delibera di Giunta n.35 del 26/03/2025. L’Ente è riuscito a garantire un risultato finanziario positivo senza mai sacrificare l’erogazione di servizi ai cittadini acerrani nonostante l’inflazione, l’aumento dei tassi di interesse passivi, l’aumento dei costi dell’energia elettrica, del gas e del carburante, delle rate di ammortamento mutui e prestiti e di tutti i contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative. Nel corso dell’Esercizio 2024, infatti, il Comune di Acerra ha garantito con continuità ed efficienza i servizi di istituto, i servizi sociali e quelli a domanda individuale, coprendo per essi oltre il 36% di legge ed ha attuato con solerzia ed efficacia tutte le norme emanate nel corso del 2024. In ordine al PNRR, poi, l’ente ha correttamente svolto la sua attività nel rispetto della normativa e dalle circolari vigenti per la gestione dei fondi. La gestione virtuosa di questi fondi, in proposito, unita alla filiera istituzionale istituita con la Regione Campania, ha garantito all’ente l’accesso ad ulteriori risorse per un ammontare di 14 milioni di euro.

“Nel momento in cui gli enti locali sono chiamati a rendere conto del proprio operato e a garantire una gestione trasparente e responsabile delle risorse pubbliche, il periodo di elaborazione del Rendiconto emerge come un momento cruciale – spiegano il sindaco Tito d’Errico e l’assessore con delega al Bilancio Gennaro Iovino – un ringraziamento va alla giunta, ai consiglieri di maggioranza, al Dirigente dei Servizi Finanziari e a tutti gli uffici comunali che hanno predisposto gli atti consentendone l’approvazione nei termini previsti per legge. Il Rendiconto, tuttavia, non è soltanto un adempimento burocratico ma rappresenta un pilastro fondamentale del controllo di gestione: è qui, infatti, che si cristallizza l’analisi delle performance finanziarie e operative e si tracciano le prospettive per il futuro”.

“Non posso non sottolineare il comportamento dei consiglieri di minoranza – aggiunge il sindaco – che prima hanno presentato un ordine del giorno chiedendo la modifica del PIAO salvo poi abbandonare l’aula e non discutere di una questione che loro stessi hanno proposto. L’ennesima riprova che queste persone non vogliono il bene della città”.

Dall’Assise, inoltre, via libera alla Modifica del Regolamento del Concorso Musicale Premio alla Musicalità ‘Maria Russo Spena’.