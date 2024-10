Acerra, consiglieri di opposizione chiedono incontro col Prefetto

I consiglieri comunali di opposizione Giuseppe Casoria, Domenico Catapane, Vincenzo De Maria, Fausto La Montagna, Salvatore Maietta, Salvatore Messina, Antonio Nocera e Andrea Piatto, hanno chiesto un incontro a S.E. il Prefetto di Napoli. Questo il testo della lettera inviata:

Stimatissimo Sig. Prefetto,

i sottoscritti consiglieri comunali, espressione di liste civiche e senza alcuna rappresentanza parlamentare, tutti di opposizione, non hanno mai avuto la possibilità di poterLa incontrare, innanzitutto per salutarLa formalmente, ma anche per poterLe rappresentare direttamente le difficoltà con le quali sono costretti ad operare nell’ambito delle prerogative proprie del mandato elettorale ricevuto dai cittadini.

“Acerra è una comunità che intende riscattarsi perché quel sacrificio è stato un sacrificio di persone che hanno voluto guardare con gli occhi ed il vento in faccia la libertà. Ed oggi questa comunità vuole rispettare la libertà”: queste le Sue parole dette intervenendo il 3 ottobre u.s. ad Acerra in occasione della cerimonia in ricordo dell’eccidio del 1943, parole nelle quali ci riconosciamo profondamente, ma che, proprio per questo, ci impongono, quotidianamente, di essere sentinelle della memoria ma anche della libertà.

E’ già nella disponibilità dei suoi uffici la copiosa corrispondenza relativa alle attività di controllo di chi scrive, inviata per far comprendere la grave situazione in cui versa il Comune di Acerra.

Registriamo, però, l’urgenza di un cordiale confronto con Sua Eccellenza per trasferirLe il clima di tensione che si vive quotidianamente dentro il Palazzo comunale e le non rare irregolarità nell’azione amministrativa ed istituzionale, questioni che necessitano di un approfondimento con spirito di leale collaborazione istituzionale.