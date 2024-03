Acerra, Comune decide due domeniche a piedi: si comincia a Pasqua

ACERRA – Altre due giornate ‘verdi’ con il centro città libero da auto e moto. E’ quanto ha adottato l’amministrazione comunale di Acerra che dopo il successo delle due precedenti domeniche ‘green’ ha istituito un’ampia area pedonale per Domenica 31 Marzo e per Domenica 7 Aprile.

Dalle 9.30 e fino alle 13,30, infatti, tutti a piedi in via Leonardo da Vinci (dall’incrocio con via Conte di Acerra), via Trieste e Trento, piazza Castello (tratto compreso tra via Trieste e Trento e via Conte di Acerra), via Card. Casoria, piazza Duomo, via Mons. Verolino, via Annunziata, via Roma e via del Pennino. Un provvedimento di sostenibilità ambientale che attraverso l’incentivo della mobilità ciclo-pedonale mira ad assicurare il pieno godimento degli spazi valorizzando l’uso sociale del territorio.

“Si tratta di una delle diverse azioni del programma che l’amministrazione comunale mette in campo per il miglioramento della qualità dell’aria in cui sono previsti, oltre a quelli già realizzati o in corso, diversi interventi nel medio e nel lungo periodo – sottolinea il sindaco Tito d’Errico – le politiche urbane basate sulla promozione della mobilità pedonale sono in grado di innescare processi di rigenerazione urbana efficaci e duraturi, idonei a far fronte alle principali criticità che affliggono ogni contesto urbanizzato, come l’inquinamento e l’elevato congestionamento di automobili”.