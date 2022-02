A Somma arriva il metano nelle periferie

Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Somma Vesuviana.

“Le masserie di Somma Vesuviana, quarto territorio della provincia di Napoli per estensione, sono davvero grandi e periferiche. Stiamo portando il metano in queste masserie. Ad esempio abbiamo ultimato la zona di Via Capone e di Via Pietrangeli nelle prossime ore ultimeremo le condutture anche su via dei Gerani e Via Crocelle Camaldoli. Dunque non solo Led, infatti nelle Masserie abbiamo installato anche tutta la nuova pubblica illuminazione a Led, ma stiamo portando avanti anche la metanizzazione”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

“Somma Vesuviana ha molteplici Masserie e frazioni come il Centro Storico del Casamale, Crocelle Camaldoli, Fornaro, Lupa, Masseria Allocca, Matarazzo, Mercato Vecchio, Musciabuono, Paradiso, Pizzone Cassante, Reviglione, Rione Trieste, San Sossio, Santa Maria delle Grazie a Castello – ha concluso Di Sarno – Santa Maria del Pozzo, Starza della Regina. In alcune di queste il metano è già arrivato ora stiamo estendendo sempre di più la metanizzazione”.

(Fonte foto: rete internet)