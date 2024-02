Vigili sequestrano quasi un quintale di frutta

Ancora serata di controlli della polizia locale di Giugliano.

Ieri in mattinata sequestrato un venditore abusivo di ortofrutta con 90 kg di merce

La persona abusiva nelle vicinanze del cimitero veniva sanzionato per euro 5000 e la merce confiscata e distrutta .

Il veicolo di cui si serviva sanzionato per mancanza di assicurazione e revisione e patente di guida per un totale di euro 1000.

Nel pomeriggio ancora posti di controllo nella città e con decine di sanzioni al codice della strada.

“Queste operazioni – evidenzia il comandante Nacar – restituiscono spazio contro sacche di degrado urbano e segnano la svolta della Polizia locale di Giugliano

Dalle settimana prossima controlli serrati per i furti di energia elettrica sia per le utenze commerciali che domestiche”