Afragola, l’assessore Salzano si dimette

La defezione dell’esponente di Fratelli d’Italia crea fibrillazioni politiche

L’assessore alla salute, cultura e sport, Ernesto Salzano, si è dimesso. L’ormai ex esponente della giunta di centrodestra retta dal sindaco Antonio Pannone era stato nominato nell’esecutivo locale in quota Fratelli d’Italia, un anno dopo le elezioni comunali tenute nell’ottobre del 2021 che portarono alla vittoria della coalizione a trazione Fratelli d’Italia e Lega. Salzano, 65 anni, medico chirurgo, l’anno scorso finì al centro di una polemica politica molto accesa che vide impegnati anche le testate giornalistiche nazionali.

Il caso

L’anno scorso l’assessore, quando all’epoca era ancora in carica, dopo aver ricevuto una multa stradale da un vigile urbano postò sui social prima un video e poi una serie di fotografie all’indirizzo del casco bianco che lo multò. Si trattò di due messaggi molto ironici verso l’esponente della polizia municipale. Per meglio “condirli” l’ex esponente della giunta comunale afragolese inserì anche un sottofondo musicale con la canzone dei Bee Gees “Stayin’ alive”, tanto per far capire che quel gesto subito dal poliziotto municipale tutto sommato non lo avesse intaccato più di tanto. Frasi che però suscitarono l’indignazione delle opposizioni politiche.

Le dimissioni

Comunque la situazione che oggi si è venuta a creare non sembra dipendere da quell’episodio che assurse agli onori delle cronache nazionali. Il politico locale in quota Fratelli d’Italia ha infatti di recente rimesso il suo mandato nelle mani del sindaco per tutt’altri motivi e cioè spiegando che le sue dimissioni sono state decise per «impegni personali e professionali». Ad Afragola il centrodestra è diviso. La maggioranza che sostiene il sindaco Pannone è guidata dalla Lega e da Fratelli d’Italia. Forza Italia è invece all’opposizione ma in posizione ben distinta dal centrosinistra. Dal canto suo il sindaco non ha ancora commentato ufficialmente queste dimissioni. Al comune di Afragola si sta registrando il pressing dei partiti di centrodestra sul primo cittadino per il controllo politico dei vari assessorati.

Critico l’M5S

La consigliera comunale dell’ opposizione di centrosinistra, nonché consigliera di maggioranza della Città Metropolitana nel Movimento Cinque Stelle, Marianna Salierno, è molto critica: «Sono state un atto quasi dovuto viste le frizioni che si sono registrate negli ultimi tempi nello stesso partito di Fratelli d’Italia. Intanto l’assessorato retto da Salzano non ha prodotto alcuna azione efficace sul fronte del miglioramento dei settori di competenza.».