Venerdì 17 a Somma è “Acustico”: dj e cantante da Summarte

La musica è comunicazione naturale, uditiva e visiva contemporaneamente, un’arte che permette a persone diverse, provenienti da ogni parte del mondo, di sentirsi unite attraverso il dolce suono delle note toccate e l’uso della parola, la massima espressione comunicativa esistente.

Quando poi essa diventa piena espressione artistica di giovani talenti emergenti, non si può far altro che sostenerne i progetti supportandone le intenzioni.

È il caso di due giovani musicisti del vesuviano, Pietro Correale e Angelo Coppola, rispettivamente cantante e dj, che hanno unito le proprie passioni, in particolare quella musicale, e hanno deciso di condividerle con l’altro mettendo in piedi un evento dal nulla nei minimi dettagli che si terrà venerdì 17 dicembre alle ore 21.00 presso il Teatro Summarte, a Somma Vesuviana

«“Acustico” è un evento che si presenta come manifesto di rinascita per l’arte a tutto tondo. Rinascita dopo quasi due anni in cui il mondo dello spettacolo è stato messo a dura prova. Non a caso si terrà in teatro, presso il teatro Summarte di Somma Vesuviana. Molteplici le partecipazioni, per omaggiare l’arte sotto più aspetti: opere d’arte, danza, musica, canto, recitazione. Rinascita per i ragazzi, quindi, che si mettono a nudo attraverso l’arte stessa. Adatta a qualsiasi tipo di pubblico, la serata sarà appunto in “acustico”, pianoforte e voce. Tema principale “la rinascita” di giovani artisti, per i giovani, e non solo», una rinascita che è sinonimo di ripartenza, soprattutto dopo il periodo buio vissuto a causa della pandemia.

Una serata di pura emozione nel luogo in cui lo spettacolo è storicamente nato, il teatro, creato dai giovani per tutti, senza distinzioni, a sfondo di musica e divertimento, toccando allo stesso tempo temi profondi e sicuramente di fortissimo sentimento perché la musica ha il potere di unire, di collegare e rendere simili anche coloro che credono di essere inguaribilmente diversi.